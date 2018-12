La ex presidenta y senadora nacional Cristina Kirchner mantuvo un encuentro con su par y ex gobernador de Tucumán José Alperovich, quien busca postularse para volver a la Gobernación provincial con el apoyo de la líder de Unidad Ciudadana. "Estuvimos con Cristina hablando de la difícil situación del país y, en especial, de la difícil situación por la que atraviesan los tucumanos", dijo el dirigente norteño al término de la reunión que se llevó a cabo el último jueves en el despacho de la ex mandataria en el tercer piso del Senado.