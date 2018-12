Alfaro, un paso más cerca de Boca

El presidente de Boca Daniel Angelici y el director deportivo de la entidad de La Ribera Nicolás Burdisso se reunirán el fin de semana para definir el nombre del entrenador al que le ofrecerán el cargo que dejó vacante Guillermo Barros Schelotto.Ambos dirigentes vienen teniendo charlas permanentes en cuanto al futuro técnico de Boca y por eso decidieron juntarse hoy o mañana para llegar a un acuerdo y ver a qué entrenador irán a buscar.Una vez que Angelici y Burdisso lo definan se estima que comenzarán las negociaciones con el técnico elegido con quien tendrán una reunión para dialogar acerca del proyecto y el contrato, lo que llevaría uno o dos días.Con este panorama, el anuncio y la presentación del reemplazante de Barros Schelotto podría realizarse antes de fin de año.En cuanto a los candidatos, Gustavo Alfaro es el preferido de la dirigencia. Según supo NA, el actual entrenador de Huracán llegaría en las próximas horas al país y lo seduce la posibilidad de dirigir a Boca.De todas maneras, habrá que esperar hasta que Alfaro regrese a Argentina ya que el desenlace dependerá de Huracán ya que Boca no quiere entrar en conflicto con el club de Parque de los Patricios. En principios, el 'Globo' no le impediría su salida, aunque le solicitaría a Boca jugadores.En caso de que no sea Alfaro el elegido por Boca, el que está en el segundo lugar es Antonio Mohamed mientras que en la lista estaría el nombre de otro entrenador, cuyo nombre no trascendió.