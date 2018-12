Repercusión nacional

No pasaron muchas horas hasta que los medios de diferentes partes de la provincia y del país se hicieran eco de lo que había ocurrido el miércoles por la noche en el 6º piso del Palacio Municipal.El diario Clarín no dejó lugar a dudas. En su sitio web tituló: "Fuerte polémica: en Rafaela aprobaron una ordenanza contra los abortos legales". "De noche, y en una sesión extraordinaria" arranca la nota y marca que la ordenanza "intenta oponerse la interrupción del embarazo, incluso en los casos legales, como es el de". Las negritas pertenecen a la nota original."Avance antiderechos en Rafaela: votan ordenanza para impedir abortos no punibles", dijo el diario rosarino "El Ciudadano & La Gente". El decano de la prensa, La Capital de Rosario, tituló "Rafaela aprobó polémica ordenanza impulsada por grupos antiaborto".Medios como "La Izquierda Diario" habla de una "ordenanza ilegal" y junto con Cosecharoja.org marcan claramente que es para "impedir los abortos no punibles".