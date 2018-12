Wolff lamenta el cambio de Kimi

Kimi Räikkönen cambiará de equipo la próxima temporada y dirá adiós a Ferrari, que fue su casa durante cinco años.El finlandés se pondrá a los mandos de un monoplaza de la escudería Sauber, mientras que Charles Leclerc ocupará su butaca en la casa de Maranello.Toto Wolff, director ejecutivo del equipo Mercedes, piensa que el cambio del finlandés hará que la Fórmula 1 pierda mucho: "Creo que para la F1 cambia mucho que Kimi ya no esté en Ferrari en un coche que puede ganar carreras"."Es un personaje formidable. Es una de las pocas personas en la actualidad, con las redes sociales y el ego fuera de control, que se mantiene fiel a sí mismo. Tiene sus valores y se mantiene fiel a ellos; es auténtico. Eso es lo que adoran los fans. Así que Kimi fuera de un Ferrari es un mazazo para todos nosotros y sinceramente lo lamento mucho", dijo en una entrevista con Motorsport.com.El austríaco, sin embargo, se alegró de que el piloto finlandés se quedara en la F1, aunque sea en un equipo inferior a Ferrari. "Al menos, no está totalmente fuera del juego. Es una pena que Fernando (Alonso) se haya ido y Kimi haya cambiado de Ferrari a Sauber, estamos perdiendo dos pilotos increíbles y en cierto modo eso no es bueno para la F1. Kimi y Ferrari como combinación era atractivo", concluyó.