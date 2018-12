Carta de lectores

"Todavía cantamos"Sr. Director:Los jóvenes profesionales de la Asociación Médica del Departamento Castellanos nos permiten titular así esta nota. La historia de la Institución Gremial que nos nuclea se enriqueció en la noche del jueves 20. Tras una Asamblea, convocada en muchísimos casos por correo electrónico a las 14:30, con la votación de muchísimos nuevos profesionales. Que rechazaron por aproximadamente 115 votos en contra y 4 ó 5 a favor una propuesta de la Directiva, no explicitada antes en sus contenidos totales para establecer un Fondo Compensador para asociados de la Institución que alcancen el beneficio jubilatorio.Pretendido modelo de pacificación que superaría antiguas discordancias, al firmarlo con la Empresa Sancor Seguros, juntamente con la Asociación de Clínicas y Sanatorios (de la que creo no haber visto ninguno de los titulares en la Asamblea entre cientos de médicas y médicos). Significativo, quizás.Circulaba la versión de que se podría avanzar luego firmando contratos con las Obras Sociales entre ambas entidades, para mejorar aranceles, condiciones de trabajo, etc., etc. Temas de siempre.¿Algún ingenuo puede creer que los intereses de ambas Instituciones son los mismos?.¿Que quienes pagan prestaciones con índices de hasta el 20% (de descuento) para que les resulten "gananciosos" sus convenios, han mutado de intereses para instalar un plan de beneficio mutuo así por que sí?. ¿Tan de apuro, en pleno período de festejos, inicio de vacaciones, relax en las actividades?.El diputado Carlos del Frade a cuyo partido no pertenezco (aclarando a quien ingenuamente pide certificación de no pertenencia política para integrar la Asociación Médica, ignorando historia y derechos constitucionales) escribió un libro, hoy censurado.Bueno sería tenerlo, para los jóvenes sobre todo, para informarse de muchas cosas. De las que no hablan algunos medios que ignoraron hoy la noticia de esta Asamblea, cuando publican las reuniones de diez vecinos en una esquina por una pérdida de agua (con todo derecho). Aquí se trata del eterno problema de la Salud Pública en Rafaela (efector Estatal, efectores Privados, efectores de Obras Sociales, con o sin estructuras prestacionales propias). Merece su tratamiento. El libro es "Salud, Valores y Esperanza" (Historia de las luchas de la Asociación Médica del Dpto. Castellanos). Más de mil libros no nos fueron repartidos a los profesionales (la edición la pagó la AMDC) y estarían guardados en algún lugar de nuestra sede. Para no molestar a algunos, presuntamente. Censura previa que le dicen, denunciada públicamente en esta ciudad (en conferencia en la UTN y en Espacios de Aprendizaje, por el propio Del Frade).Algunos, no obstante disponen de ejemplares (se pudieron adquirir en Librería "El Saber" o repartidos, si mi memoria no falla). Pasó mucha agua bajo el puente. "Si la historia hoy la escriben los que ganaron, eso quiere decir que hay otra historia".. Y esperamos la continuidad.Para que nuestra Asociación Médica siga siendo la Gremial que defiende la Salud de la población con el respeto irrestricto a los derechos laborales inclaudicables de cientos de médicas y médicos que la conforman.En esta ciudad nos conocemos mucho. Casi todos.Cualquiera podría decir (analizando la historia) o imaginar, cómo llegamos a nuestra situación de bienestar cada uno de nosotros. Si lo logramos con nuestro esfuerzo desde jóvenes. Si se nos dio por añadidura. O de cualquier otro modo. Con trabajo y estudio. Buscando el bien común.Nuestras conciencias no tienen precio. Nuestras luchas tampoco, aún perdiendo. "Nuestros hijos no podrán decir que llegamos a esto por no haberlo Intentado" (Dr. Aredes, Jujuy).Jóvenes profesionales de nuestra Asociación Médica:Casi en el ocaso de nuestras vidas, podemos decir con alegría que confiamos en sus luchas y sus futuros. No cedan ante el apriete que puedan ejercer sobre ustedes algunos de nosotros o los otros. Que no se les niegue el derecho a trabajar. Tarde o temprano la sociedad reconocerá sus valores y estigmatizará los disvalores.Como la canción, que volvió a sonar cuando recuperamos la Democracia, podemos repetir viéndolos a ustedes: "todavía cantamos, todavía reímos".Ustedes son la Esperanza.Rodolfo Jesús Enrico.DNI 7990080.Médico MP1212 Fº56 Lº 2º