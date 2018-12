Primer ensayo de BH

En el cierre de la tercera semana de pretemporada, Ben Hur disputará este sábado su primer partido amistoso de cara al Torneo Regional Amateur que se iniciará el 27 de enero. Será a partir de las 10:30 frente a 9 de Julio de Morteros en el estadio Parque. El inicio se atrasó una hora respecto a lo informado en la semana, ya que a esa hora habrá menos rocío ante la alta humedad de estos días.El Lobo ya sabe que disputará la Subzona 3 de la Región Litoral Sur 5 junto a 9 de Julio de Rafaela, Libertad de Sunchales y Cosmos F.C, es decir un grupo de solo 4 equipos (se había mencionado que iban a ser de seis a ocho). En tanto, su rival de hoy estará en la Zona 9 de la Región Centro.La escuadra dirigida por Carlos Trullet tratará de aprovechar este encuentro para darle minutos de fútbol a un plantel que ya tiene nueve incorporaciones, y podrían sumarse otras dos: el defensor Gerónimo Astrada (ex Atlético de Rafaela) y el atacante santafesino Nicolás Novello (ex Cosmos). Ambos tienen el visto bueno del DT tras haber estado a prueba, pero resta aguardar la parte económica en el diálogo con la dirigencia. También está latente la posibilidad de llegada del delantero Gabriel Giacopetti, ex Rivadavia de Venado Tuerto y que estuvo jugando en Talleres de Remedios de Escalada, pero su desvinculación (seguramente con la intención de percibir alguna deuda pendiente del equipo de la B Metropolitana) dilata la cristalización del arribo.Las caras nuevas del Lobo son, hasta el momento, el arquero Matías Astrada; los defensores Luis Ybáñez y Germán Guibert; los volantes Ezequiel Saavedra, Santiago Paz, Pablo Pavetti e Ignacio Ynfante; y los delanteros Leonardo Ochoa y Nahuel Vera.La formación titular que arrancará el encuentro será con: Matías Astrada; Nicolás Besaccia, Luis Ybañez, Luciano Kummer; Gustavo Mathier, Ezequiel Saavedra, Martín Alemandi, Joaquín Castellano; Pablo Pavetti; Ignacio Ynfante y Nahuel Vera.Luego de este cotejo de preparación, la BH quedará licenciada hasta el miércoles 2 de enero, en que iniciará el tramo final de la pretemporada.