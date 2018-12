Obra pública: la caída de los PPP perjudica a Santa Fe

El diputado provincial, Joaquín Blanco, lamentó el anuncio del Gobierno nacional de suspender las obras públicas impulsadas a través del sistema de Participación Público Privado (PPP). “Esto es la crónica de un fracaso anunciado y evidencia la falta de un plan de desarrollo de país”, expresó.En 2016, el gobierno de Mauricio Macri anunció el “plan de infraestructura más grande del país”, pero ahora, los 21 mil millones de dólares que se iban a invertir en obra pública, quedaron suspendidos. “La baja del sistema PPP es una muestra más del deterioro económico y el consecuente encarecimiento del financiamiento. Entre la causa de los cuadernos y la crisis económica nacional, no existe credibilidad ni voluntad de las empresas de embarcarse en este tipo de iniciativas”, definió.Con esta decisión, Santa Fe se quedará sin la construcción del tercer carril entre Zárate y Rosario (RN 9), la transformación en autopista de la RN A012 y la construcción de la nueva autopista RN 11 -ambas fundamentales para mejorar el acceso a los puertos de Rosario- y el nuevo nuevo acceso al Aeropuerto de Rosario, entre otras. Además, se deja sin efecto el plan de convertir en autopista la ruta nacional N° 33 en el tramo Rosario-Rufino y una serie de mejoras sobre la RN 9 como banquinas, iluminación y tareas de repavimentación.Pero el ajuste del gobierno no se ve sólo en la suspensión de los sistemas PPP. Según datos del Ministerio de Economía provincial, durante 2018, el Gobierno nacional subejecutó en un 47% el presupuesto destinado a infraestructura en Santa Fe. “De los 5.590 millones de pesos que se presentaron en el presupuesto 2018, apenas llegaron 2.986 millones. Los números dejan al descubierto que, para Cambiemos, Santa Fe no es una prioridad", señaló el diputado.El Gobierno de Santa Fe, en cambio, establece para 2019, a través de su presupuesto, una inversión en obra pública de 42 mil millones, que representan más del 15% del total. “En un momento de recesión es fundamental la inversión pública para dinamizar la economía. El sector productivo necesita la infraestructura para crecer, sino se dejan de generar miles de puestos de trabajo”, agregó el legislador.“Santa Fe no es una isla y está atravesada por la crisis económica a nivel nacional pero creemos que hay otra manera de pensar la economía y la administración de los recursos públicos”, finalizó.