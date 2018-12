Una comisión evaluará a los institutos docentes

El Consejo Federal de Educación, que reúne a todos los ministros provinciales de esta área, decidió crear una comisión que se encargará de evaluar a los institutos docentes y autorizar las carreras que se dictarán en esos lugares. Así lo votaron durante la última reunión del cuerpo, en la que también se presentaron los resultados de la prueba Enseñar, que se hizo sobre un total de 464 profesorados, entre públicos y privados, de enseñanza primaria y de asignaturas básicas de la secundaria.El organismo, que comenzaría a funcionar a partir del 2019, buscará "armonizar los estándares con los que se evalúa a los maestros". "El perfil de esta comisión es netamente académico y no va a ser político", sostuvo el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, durante un encuentro con la prensa del que participó NA.Las autoridades de la cartera precisaron que el objetivo de esta medida "no es punitivo para las instituciones", sino que "al contrario, sirve para ayudarlas a mejorar".La denominada Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Formación Docente se encargará también de analizar las carreras que se dictan en esos establecimientos. Finocchiaro se reunió con sus pares provinciales para debatir los resultados de las pruebas Enseñar, de la que participaron 11.941 estudiantes avanzados.Según el análisis final de este informe, un 20% de los estudiantes en los profesorados tiene un nivel de conocimiento promedio, mientras que un 40% supera esa línea y el mismo porcentaje está por debajo. La particularidad de esta edición de este examen fue que, por primera vez, se evaluaron saberes generales además de los referidos a los pedagógicos.En este sentido, a los aspirantes a docente se les tomó consignas como interpretación de textos y escritura, además de la resolución de hipotéticos conflictos con sus alumnos.De acuerdo con los datos relevados, la gran mayoría de ellos presentó dificultades para la evaluación del aprendizaje de sus estudiantes. Otro de los puntos relevantes del informe es que los profesorados que mejores resultados arrojaron fueron aquellos que se ubican en los municipios más grandes.Además, se supo que 8 de cada 10 estudiantes son mujeres, y que la mitad de ellos trabajan (algunos ya en la docencia y otros en diferentes sector). El 50% de los alumnos no supera los 25 años y la mayoría dijo que ingresó a la carrera por vocación o por la importancia que tiene esa profesión en la sociedad.Otra problemática que surgió del informe es que quienes están cursando carreras para la enseñanza secundaria tuvieron mejor desempeño que aquellos que lo hacen para la primaria. Solo en 17 provincias esta prueba tuvo carácter de censo, ya que en el resto de los distritos no se hizo el examen de forma aleatoria porque algunos institutos se negaron a hacerlo: en Neuquén, directamente no se realizó.Las autoridades nacionales planearán en la próxima reunión del Consejo Federal Educativo la necesidad de declarar este tipo de prácticas como "obligatorias" por considerar que se trata de "una política de Estado".Por el momento, el año que viene este examen no continuará ya que será reemplazado por aquel que decida la nueva comisión que se creó para ese fin, y que trabajará en conjunto con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONAU).