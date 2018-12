Importante asamblea en la Asociación Médica

La Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC) realizó anoche una trascendente asamblea extraordinaria que, convocada para las 20 en la misma sede de Av. Mitre 111, debía definir la creación de un Fondo Compensador en el marco de una propuesta de la Comisión Directiva con fecha del 29 de noviembre pasado. ¿Qué implica? La retención, en forma conjunta (tanto la AMDC como la Asociación de Clínicas y Sanatorios) del 8% del total de lo facturado por los médicos. Ese dinero sería manejado por una empresa de seguros de la vecina localidad del cañón.

Pero la votación que se llevó a cabo pasada las 22 hs. terminó con un contundente rechazo a la propuesta impulsada desde la conducción de la gremial médica. Si bien todavía no había finalizado el conteo de los votos desde localidades vecinas, el No había logrado 135 votos contra apenas 15 de la aceptación de este Fondo Compensador.

"Fue clave la participación de los profesionales jóvenes que se manifestaron decididamente contra un mayor descuento de sus aranceles. Ya de por sí cobran poco, por lo que no están convencidos de aceptar una mayor retención con la promesa de duplicar su jubilación dentro de muchos, muchos años", sostuvo un médico tras la asamblea.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, el malestar entre los médicos fue creciente. En primer lugar, por la brevedad de la convocatoria: recién recibieron un correo electrónico con la convocatoria a esta Asamblea en la jornada del miércoles. Por otra parte, por la falta de información al respecto. Asimismo, por la "fusión" que se generaría entre la AMDC y la Asociación de Clínicas y Sanatorios de aquí en adelante para negociar los futuros convenios. Nadie sabía cómo sería la operatoria en conjunto la gremial médica y la patronal. Una sociedad que inquietaba a los profesionales de la salud.

Rápidamente, los profesionales de la medicina se pusieron en contacto: ayudados por las tecnología y las redes sociales, se creó un grupo de Whatsapp con unos 200 profesionales como miembros. Allí se debatían las diferentes posturas a adoptar.

Una de ellas implicaba el rechazo directo de la propuesta. Otra, más diplomática, proponía un cuarto intermedio hasta marzo. En ese lapso, la Comisión Directiva debía informar a los asociados sobre los detalles de la propuesta para tener mayor información a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo se manejaría el dinero? ¿Cuáles serían los costos operativos que tendría este Fondo Compensador? ¿A partir de qué momento se podría cobrar? Estas son algunas de las dudas que repercutían ayer, previo a la Asamblea.

Vale destacar que actualmente, los médicos aportan a la Caja de Jubilaciones del Arte de Curar, que es provincial y a la que aportan médicos, veterinarios, bioquímicos, psicólogos, etc. Esta entidad abona en promedio haberes previsionales de entre 15 mil y 16 mil pesos.

Por otra parte, también comenzaron a aparecer críticas hacia la actual conducción de la AMDC. Es que para muchos médicos, los honorarios que se cobran aquí son más bajos que en otras partes. Este retraso en materia de aranceles se traduce en una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

Asimismo, muchos profesionales médicos indicaban que ya le estaban entregando a la gremial médica el 11% de costos de gestión por el cobro de los honorarios a las Obras Sociales. Es decir: si el proyecto es aprobado, el 20% del total de lo que factura un médico no llegaría a sus bolsillos directamente.