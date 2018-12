El hincha de Atlético de Rafaela, tan golpeado por estos tiempos, sin dudas que tiene en su recuerdo más imborrable aquella memoriosa campaña de la B Nacional en la temporada 2002/2003, la que lo vio alcanzar la gloria máxima llegando por primera vez en su historia a la Primera División, a codearse con los grandes del fútbol de nuestro país. Todo un sueño, quimérico, para los cremosos de la pampa gringa.

Aquel ascenso marcó un antes y un después para el fútbol de Atlético, y la ciudad de Rafaela.

“Hemos logrado en el club algo histórico, pero fue un grupo de jugadores que ha dejado un cambio en la ciudad, en el club mismo y a uno le tocó ser parte de ese grupo, lo cual lo pone muy contento”, cuenta Iván Juárez en Next TV. Así y todo, no saca chapa de ser uno de los referentes de dicho logro. “Yo soy un tipo normal, común, que disfruto de pequeñas cosas. Sigo siendo el mismo que empezó con aquel deseo y sueño y por suerte se ha logrado. Siempre agradecido al entorno que es Atlético, al periodismo que siempre me respetó, a la gente. Siempre agradecido, cada uno le pone él dote que quiere, hay gente que le gusta como soy y otra a la que no; después ando por la vida muy tranquilo”.



- ¿Lo que hicieron en aquella temporada 2002/2003 de la BN marcó un antes y un después para el fútbol de Rafaela?



- Totalmente, gracias a ese grupo de jugadores, entrenadores, dirigentes, hinchas, el club tuvo un cambio totalmente para bien. Ese año el club no estaba preparado para sostenerse en primera, no tenía una estructura para eso, estaba fundido. Fue duro. La pretemporada había comenzado con conflictos por falta de pagos, no se sabía si iban a hacer fútbol, no concentrábamos, el micro no arrancaba y había que empujarlo. El grupo humano fue bárbaro y con un conductor indiscutible.

Fue un antes y un después. La gente del 89 también le dará valor a ese gran logro pero lo que me tocó vivir a mí fue algo histórico, enfrentarse a tantos equipos que ganaban millones, nosotros ganábamos 740 pesos y nos contaba el Topo Gómez, que ganaban 10-15 lucas, no lo podíamos creer. El sentido de pertenencia que tenía ese grupo era tremendo. Fuimos bicampeones, perdiendo cinco partidos en el año, y después de ese grupo la mayoría jugó muchísimo tiempo en Primera.



- ¿Con cuál de los dos equipos que logró el ascenso a Primera te quedas?, futbolísticamente hablando.



- El del 2011 venia de unos años de luchar, luchar y luchar, se cambiaban 1 o 2 y se mantenía el estilo, el mismo juego, la intensidad. Lo que notaba en el 2002/2003, para nosotros, el grupo fue una familia, nosotros vivíamos casi todos juntos, nos íbamos de vacaciones juntos, nos juntábamos todos. El 2011 a lo mejor tenía mejor pie, jugadores más desequilibrantes, nosotros no teníamos tanto desequilibrio, era mejor equipo. Había cualidades deportivas de cada uno, obviamente.



- ¿Cómo te ves ahora como coordinador de fútbol?



- Me gusta, me gusta dirigir. Sigo con la Quinta División. Soy un apasionado, a pesar que estoy en club amateur, los cinco partidos que me toco dirigir en el cierre de año vi videos, me gusta analizar los rivales, tengo claro donde estoy trabajando y eso no quiere decir que no le demos una herramienta extra al fútbol amateur. Me siento muy contenido en el club, Brown me abrió las puertas para tratar de empezar con esto que es es una especie de ‘jardín’, esta parte nueva afuera de una cancha.



- Ya hace tiempo incluso que tenes el título de entrenador.



- Sí, me recibí en el 2007 como entrenador. Ahí me empecé a dar cuenta lo que conlleva ser entrenador de fútbol. Tenes que pensar siendo cabeza de grupo, pensando en 25-28 jugadores que los tenes que tener a todos de la misma manera. No es fácil. Pero es lo que uno ama, lo apasiona. Tratamos siempre de dejar lo mejor, cosas importantes donde nos toca estar, el resultado es difícil, todos nos preparamos para ganar, pero cuando vos dejas algo en el legado que te toca, habla bien de uno. Siempre sume de la mejor manera que pude en cualquier orden que me ha tocado estar. Con errores y virtudes, pero siempre tratando de dejar lo mejor, primero como persona y luego como jugador, capitán que me tocó ser en su momento y líder positivo en el club, ahora cumpliendo esta función o como entrenador.



- En esta nueva función, ¿tratás de imitar o reflejarte en alguien?



- Miro mucho, leo, observo y escucho a muchos pero trato de ser como soy yo. Primero porque cuando dejé de jugar empecé a mirar, tenía una ensalada de frutas en la cabeza, te vas enfocando en la realidad, en una idea. Hoy yo hago lo que planifique en Brown, uno ve, pero trato de ser lo más auténtico posible.

Vivo de las vivencias que me tocaron vivir, la luche mucho, pase por todas las etapas, tener, no tener, comer, no comer, se a dónde apunto y a donde quiero llegar sin pisar cabezas de nadie.