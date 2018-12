Panorama Político

EL PJ DESPIDE

EL AÑO

Esta noche habrá fiesta en la sede del Partido Justicialista de Rafaela que funciona en bulevar Lehmann al 500, donde prometen estar los caciques: el senador nacional, Omar Perotti, el intendente, Luis Castellano y el senador provincial, Alcides Calvo entre otros. La consigna del peronismo (¿o perottismo?) es juntarse otra vez y en cierta medida comenzar a prepararse para las elecciones del 2019.

Incluso se espera un mensaje de los principales referentes para motivar a la tropa de cara a unas elecciones muy complicadas en la que Perotti buscará convertirse en gobernador y Castellano, por más que no lo diga oficialmente, seguir otros cuatro años en el cargo que ocupa desde 2011. ¿Habrá choripanes y cerveza? preguntamos. "Siempre hay algo para picar", dijo un peronista que esta noche no faltará a la cita. "Las previa de la campaña ya genera adrenalina en los partidos. Aquí en Rafaela los de Cambiemos sienten que tienen la oportunidad histórica de llegar a la Intendencia. Y por lo que dijo Fernando Muriel cree que también está en condiciones de ganar el año que viene con su nuevo partido vecinal y con el apoyo del gobernador (Miguel) Lifschitz. En estas elecciones no podemos equivocarnos como en las del año pasado", pensaba en voz alta el dirigente.



CASTELLANO,

AHORA SI

El martes pasado el intendente, Luis Castellano, debía presentar el balance de gestión según los planes originales. Su objetivo era hacerlo frente a la plaza 25 de Mayo y sobre la base del monumento a Guillermo Lehmann. Pero finalmente suspendió la actividad porque el clima no ofrecía garantías y porque además no se terminaban los soporte multimedia que utilizará el titular del Ejecutivo para sintetizar las acciones de su gobierno.

Por tanto, los voceros del quinto piso deslizaron que la convocatoria se llevará a cabo este domingo a partir de las 18 hs. en el mismo lugar. Tampoco le quedan muchos días a este 2018. "Habrá espectáculos musicales, algún otro entretenimiento y se estima que alrededor de las 20 hs. hable el Intendente. Para el cierre también hay sorpresas. Será algo distinto", dijo suavecito alguien que está en la organización del evento.

Por las dudas se consultó si este año habrá despedida para la prensa. "No. Este año no hay plata", agregó.



MORA

ESTADISTICA

Al participar el miércoles en el acto de reinauguración de una estación de servicio ubicada sobre avenida Zóbboli que ahora trabaja bajo bandera de combustibles Puma Energy, el intendente Castellano, dijo que en Rafaela los problemas de empleo golpearon principalmente a los sectores informales. Anticipó algún dato del Relevamiento Socioeconómico que mide, entre otros indicadores, la desocupación.

De todos modos, llama la atención que el relevamiento del mercado laboral aún no se hayan dado a conocer. Los datos de campo se tomaron en mayo-junio, por lo que se corre el riesgo de que estén muy desactualizados. En otras oportunidades, el avance del informe con la radiografía del trabajo se difundía entre septiembre y octubre. Este año se optó por presentar todos los resultados de una vez. Y apenas quedan cuatro días hábiles al 2018...



SEGURIDAD, EL

TEMA DEL DIA

"Sigo solicitándole al gobernador Lifschitz que se comprometa a trabajar y garantizar la seguridad de los rafaelinos. Fue en la reunión que se realizó para la presentación del Plan Industrial de la provincia", escribió en su cuenta de Instagram el intendente Castellano. Acompañó el texto con un breve video hablando en voz baja con el mandatario provincial antes de que comience el acto en el Centro Comercial. En realidad, hubo pocas palabras y caras serias.

Después fue el turno del encuentro en el Municipio con los principales actores institucionales. El saldo dejó conformes a muchos, pero habrá que ver si las palabras se traducen en hechos positivos.



FERRERO, SUAVE

PERO PROFUNDO

El presidente del Centro Comercial e Industrial, Andrés Ferrero, no fue un simple anfitrión en la presentación del Plan Industrial Santafesino que presidió en Rafaela el gobernador, Miguel Lifschitz, junto al staff de ministros ligados a los sectores de la producción. Dominando el centro de la escena, el empresario de hablar pausado pronunció un discurso con planteos para los gobiernos municipal y provincial. En primera fila del auditorio tenía al propio gobernador y al intendente Castellano.

Paréntesis: recuerdan que hace tres semanas el jefe de la CGT Rafaela y titular de la UOM, Roberto Oesquer, encabezó una movilización por el centro rafaelino que terminó con un ácido discurso en las mismas puertas del Centro Comercial, que incluyó menciones críticas a Ferrero. Fue en el marco de la discusión paritaria del sector metalúrgico que en ese momento avanzaba pero no estaba cerrada. Una vez que se llegó a un acuerdo por el aumento salarial, la Comisión Directiva del Centro Comercial emitió un diplomático documento en el que exhortó al diálogo como forma de solucionar conflictos y tuvo alguna referencia indirecta a la actitud de Oesquer.

Bueno, ayer a la mañana Ferrero y Oesquer se dieron la mano y sin abusar se mostraron gentiles. Después de aquel capítulo, entonces se puede destacar que la tormenta quedó atrás.

Es momento de volver al discurso del titular del Centro Comercial ante Lifschitz. Sin apuro y usando las palabras medidas, como un diplomático o hábil negociador, el dirigente hizo referencia al proyecto de adhesión de ART de la provincia de Santa Fe, muy demorado por cierto a pesar de que el gobernador incluyó el tema en las extraordinarias de la Legislatura. También planteó su quejas por las tarifas de la EPE y el aumento superior para la industria por sobre el comercio y los hogares. No se olvidó de la problemática de la seguridad y de plantear un dato incómodo: el Centro Comercial pidió reunirse con el jefe de Policía, pero desde la Unidad Regional V le respondieron que no había espacio en la agenda. Por último, Ferrero indicó que en materia de conectividad falta bastante en Rafaela, más allá de la reconversión de la Ruta 34. Y volvió a incluir en sus pedidos a Papá Noel por la vinculación aérea, aunque admitiendo que es una cuestión que excede a la ciudad y requiere una articulación regional.



MURIEL, MOTIVADO

El mensaje de Fernando Muriel para poner la primera marcha de su campaña rumbo a la intendencia buscó contagiar de que es posible ganarle al peronismo. Prudente y cuidando las formas, el coordinador del Nodo se animó a cuestionar al gobierno local y al bloque de concejales de Cambiemos. El 2019 dirá...