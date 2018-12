Atlético busca mantener el invicto ante Almagro

Se cierra este viernes el año basquetbolístico con la sexta fecha de la Liga Provincial, Copa Santa Fe, en la que Atlético y 9 de Julio estarán presentándose ante su público, mientras que Ben Hur tendrá fecha libre.Por la Zona A, la Crema buscará extender su invicto frente a Almagro de Esperanza. El encuentro está programado para las 21.30 en el Lucio Casarín, con el arbitraje de Marcelo Varela y Raúl Olivero. Recordemos que el elenco dirigido por Marcelo Miretti se impuso en los cuatro partidos disputados (ya quedó libre), perfilándose como uno de los mejores equipos del torneo. El elenco esperancino también disputó cuatro encuentros, con dos triunfos y dos traspiés.En cuanto a 9 de Julio, tratará de despedirse del 2018 con la primera alegría en el certamen. A partir de las 21.30 recibirá a Temperley de Rosario con arbitraje de Alejandro Araujo y Jorge Meza. El equipo rosarino lleva tres victorias y una derrota.TODA LA FECHAviernes a las 21.30 Sportsmen Unidos de Rosario vs. Ceci de Gálvez; Atlético de Rafaela vs. Almagro de Esperanza (Marcelo Varela y Raúl Olivero).viernes a las 21.30 Centenario de Venado Tuerto vs. Alma Juniors de Esperanza; Racing de San Cristóbal vs. Independiente de Chañar Ladeado y 9 de Julio de Rafaela vs. Temperley de Rosario (Alejandro Araujo y Jorge Meza).El miércoles Peñarol de Elortondo le ganó a El Tala de Rosario por 78 a 75. Viernes a las 21.30 Unión de San Guillermo vs. Atlético Sastre y Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Atenas de Venado Tuerto.el martes, Puerto San Martín se impuso a Platense de Reconquista por 87 a 72; viernes 21.30 Colón de San Justo vs. Brown de San Vicente y Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Atlético María Juana.