Entregaron más de 3 millones para el acceso al cementerio

FRONTERA.- Esta ciudad podrá realizar obras de mejora en el camino de acceso al cementerio que incluyen cordón cuneta, estabilizado de la calle y luminaria por 3 millones 300 mil pesos. La entrega de los fondos se realizó en la Municipalidad y estuvo a cargo del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Pedro Morini,, quien estuvo acompañado del Director Provincial de Desarrollo y Orientación Social de Región II Rafaela, Rodolfo Giacosa.

Morini manifestó que la visita se debe a la intención de la provincia de llegar a todos los municipios y comunas con aportes no reintegrables para que se destine a obras, en este caso del acceso al cementerio que Victoria Civalero hace tiempo venía gestionando ante el ministerio.

Por su parte la intendente Civalero reconoció la importancia de la obra para tener un acceso seguro al cementerio, con cordón cuneta, luminaria y ripio que garantice poder ingresar aún en días de lluvia. Además, expresó que la ciudad viene de días muy complejos por el temporal y que cuando recibieron el llamado de la visita del ministro para dar respuesta al pedido fue tomado con alegría y que ya se pusieron en marcha para administrar esta obra cuanto antes. La intendenta aclaró que es un complemento a los desagües que están en marcha en el sector sur.

El ministro Morini, consultado sobre la ciudad de Frontera recalcó: “hace mucho que vengo a Frontera, he venido como director de seguridad y nos han tocado momentos difíciles, desde que Victoria era concejal que me convocaba, la verdad es que estamos permanentemente en contacto y queremos que Frontera siga progresando día a día, hay muchas comunidades que han sido abandonadas mucho tiempo desde la inversión, no sólo provincial, sino también desde lo local”.



Plazo de obra



Lo primero que tenemos que hacer es llamar a licitación pública para los materiales a adquirir y se va a tercerizar la obra debido al gran trabajo por el temporal y lo que resta hacer. A raíz de esta situación se van a ir definiendo los tiempos del concurso y la ejecución. Se espera que a mediados de enero esté en marcha el trabajo con todos los procesos de transparencia para el acopio de materiales y la contratación de mano de obra.



Proyectos a futuro



Civalero expresó que se están tratando de muchos proyectos, incluso uno planteado cuando era concejal y Morini representaba a seguridad y trata de un nuevo edificio para la Comisaría. Esta obra es además un compromiso tomado por el gobernador. También están en tratativas por edificios escolares, “hay muchas cuestiones a futuro y varias ideas más por evaluar” concluyo la Intendenta.



Para finalizar, el Ministro de Obras Públicas expresó “a Victoria la conozco desde que era concejal y a su equipo, la preocupación que tienen, uno ve cuando ve a alguien que vive en su localidad, ama y quiere a su ciudad, yo creo que quienes están hoy en la municipalidad lo hacen desde que eran concejales y desde su lugar aportaban muchas cosas, me siento muy feliz de estar hoy acá entregando este aporte”.