Ferrero marcó 4 puntos prioritarios para el CCIRR

En un acto encabezado por el Gobernador de la Provincia de Santa Fe Miguel Lifschitz, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Andrés Ferrero realizó la apertura valorando el gesto del mandatario provincial en elegir a Rafaela y puntualmente al CCIRR para realizar la presentación de los principales lineamientos del plan industrial previsto para el año próximo. Durante su discurso, Ferrero señaló que la industria se encuentra atravesando un momento sumamente difícil, con una recesión que no encuentra su piso.Luego, destacó importancia de articular cuestiones para el desarrollo que impliquen mejoras en la competitividad y por ello resaltó la obra de pavimentación de la mano norte del acceso al PAER, inaugurada en julio de éste año. Seguidamente, aprovechó para remarcar el sentido de compromiso y responsabilidad con que se gestionan los diversos temas que hacen al desarrollo de las empresas, sus trabajadores y los estudiantes que cursan el ITEC Rafaela. En éste sentido, indicó que la visión de desarrollo que se impulsa desde la entidad busca no sólo crecimiento económico empresario, sino también mejorar las condiciones de vida de rafaelinos y santafesinos en su conjunto.En otro tramo de su locución, Ferrero señaló cuatro aspectos que desde la entidad se consideran prioritarios en ésta coyuntura:* en referencia a la seguridad, expresó que cada uno desde su lugar debe hacerse cargo, y en ese sentido, indicó que el sector empresarial se pone a disposición de todo el arco político para colaborar en lo que sea necesario.* en cuanto a la anhelada adhesión provincial a la Ley Nacional 27.348 (complementaria de la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo), valoró y felicitó al Gobernador por haber enviado un proyecto de ley ampliamente debatido con múltiples sectores del trabajo y la producción para que sea tratado en sesiones extraordinarias. Al respecto, señaló que la mejora en los índices de siniestralidad debe ser complementada por una ley que permita bajar los excesivos costos que afectan a las empresas de la provincia. También manifestó que será un aspecto clave lograr una descentralización de las comisiones médicas de la SRT en todo el territorio, ya que resulta incomprensible que un trabajador deba recorrer cientos de kilómetros cuando tiene un problema.* solicitó suspender la exigencia de cumplir con el artículo 2º de la Ley General del Ambiente (LGA), ya que sólo se ha reglamentado la caución por daño ambiental. El objetivo es elaborar una nueva propuesta de reglamentación de todo el marco estipulado por la ley, contemplando la situación particular de las pymes, especialmente de aquellas que desarrollan actividades que no tienen un riesgo relevante, de manera de brindar seguridad jurídica para las industrias y el ambiente.Además, Ferrero destacó la importancia de retomar las discusiones referidas a las tarifas energética, focalizando en la carga impositiva que distorsiona los costos, sobre todo de los micro y pequeños empresarios y los electrointensivos.Para finalizar, el presidente de la entidad trajo a colación el eje del plan estratégico de Rosario 2030 presentado hace pocos días que hace referencia a la infraestructura de conectividad vial, ferroviaria, aérea y de telecomunicaciones para una ciudad proyectada al 2031. Al respecto, Ferrero trazó un paralelismo con la situación local, en dónde aún no se ha logrado garantizar la conectividad entre la futura variante Rafaela y el área industrial de la ciudad, un proyecto que la institución viene planteando ante las máximas autoridades nacionales y que permitiría apalancar inversiones en nuevos desarrollos en dicho sector.