No se han registrado casos de hantavirus

Ante las diversas noticias replicadas en los medios de comunicación sobre casos de hantavirus en Esquel, la Secretaría de Turismo de Esquel aclaró que en esa ciudad no se reportaron casos. En Esquel solo se atiende a los pacientes que contrajeron el virus, dado que allí se encuentra el centro de salud más importante de la región cordillerana del Chubut.

Esquel es el centro comercial y ciudad cabecera de la región cordillerana del Chubut, y por ello cuenta con el Hospital Regional más importante de la zona, además de los Tribunales, todo lo que ocurre en relación a salud, seguridad y justicia en la Cordillera de los Andes, se vincula con Esquel como centro receptivo.

En las últimas semanas algunas noticias fueron divulgadas con algunas precisiones erróneas, poniendo en escena a la ciudad de Esquel como epicentro de los casos de hantavirus, pero no ha sido así, en Esquel solo se han atendido los pacientes provenientes de alguna de las zonas rurales de la Cordillera, “aquí no tenemos casos de hantavirus en la ciudad” indicó Mariano Riquelme, Secretario de Turismo de Esquel.

“Es importante destacar que los brotes de este virus se suceden entre diciembre y marzo de cada año, pero que año tras año disminuye por las políticas de salud implementadas desde la provincia del Chubut, más precisamente en ambientes rurales que es donde habita el roedor que puede trasmitir el virus”, remarcó Riquelme.

El hantavirus es endémico en la zona cordillerana, por lo que hay que tener en cuenta las medidas de prevención al momento de realizar alguna actividad agreste, por ejemplo, si se decide acampar se debe hacer en lugares libres de malezas y no dormir en contacto con la hierba; se debe respetar las indicaciones de los guardaparques, la cartelería indicativa, y recorrer los senderos habilitados con ropa y calzado adecuado.

“Queremos llevar tranquilidad a los turistas que nos visitan y/o a quienes tienen reservas en nuestro destino, Esquel no presenta casos del hantavirus y tomando las medidas necesarias preventivas, las actividades turísticas puntuales que se realizan en zonas rurales no son de riesgo”, finalizó Mariano Riquelme.

+54 2945 451927/453145/455652



www.esquel.tur.ar



[email protected]