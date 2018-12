El dólar bajó, el riesgo país subió

BUENOS AIRES, 21 (NA).- El dólar cedió ayer a $39,05 para la venta, mientras el Merval de la Bolsa porteña registró una marcada caída y el Riesgo País superó los 800 puntos al llegar a su máximo nivel en cuatro años. El indicador que elabora el JP Morgan y que refleja la desconfianza de los inversores hacia la Argentina se elevó a 804 unidades, un rango que no registraba desde fines de 2014.

La fuerte disparada del riesgo país, que incluso superó el nivel registrado en la gestión de Mauricio Macri, es un punto de gran preocupación para el Gobierno. Según un promedio realizado por el Banco Central, la divisa finalizó este jueves a $37,10 para la punta compradora y a $39,05 para la vendedora.

En el Banco Nación, el dólar operó a $39; mientras en el otro extremo se ubicó Banco Ciudad a $39,20. En tanto, en el segmento mayorista, el billete perdió 32 centavos, a $38,05. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 637,953 millones.

El Banco Central realizó la licitación diaria de Leliq en la cual adjudicó un total de $91.487 millones. La tasa promedio de corte fue de 59,58%; mientras la máxima adjudicada fue de 59,88%. Las reservas internacionales finalizaron en US$ 58.680 millones, al disminuir 30 millones.

Las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdieron 2,42% con el indicador Merval a 29.242,75 unidades en lo que fue una jornada marcada por la volatilidad. El balance de la jornada arrojó un total de 72 papeles en baja, 7 en alza y 6 sin cambios. Las principales mermas se dieron en las acciones de Pampa Energía con 6,4%, seguidas por las de Metrogas con 5,8%; y Banco Macro con 4,2%.

En lo que va del mes, el panel líder acumuló un retroceso de 6,9%; mientras que durante el año perdió 2,6%.

La plaza local estuvo en línea con lo sucedido en Wall Street, que volvió a terminar en el terreno negativo ante inquietudes por la postura de la FED. El Dow Jones Industrial Average bajó 2,02% para terminar a 22.851,33 puntos; mientras el Nasdaq, de componente tecnológico, cedió 1,63% a 6.528,96 puntos.