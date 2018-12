El 24 y 31 asueto en el sector público

Desde SEOM y la FESTRAM (Federación de Sindicatos Municipales de Santa Fe) se informó ayer que los próximos lunes 24 y 31 de diciembre no habrá actividades en las municipalidades y comunas de la Provincia de Santa Fe, por tratarse de días no laborables a nivel nacional, según establece el Decreto Reglamentario Nº 923/17.

La normativa fue firmada por el Poder Ejecutivo Nacional y establece al 24 y 31 de diciembre como días no laborables con fines turísticos, en concordancia con la Ley Nacional Nº 27339 que determina los feriados nacionales y días no laborables en todo el territorio argentino y faculta al ejecutivo nacional a fijar anualmente hasta 3 días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes.

Asimismo la Provincia de Santa Fe, mediante su Decreto Provincial N° 3748 del 10 de diciembre de 2018, adhirió a esta disposición nacional y declaró asueto para el personal de la administración pública provincial para los lunes 24 y 31 de diciembre del corriente año.

Por tanto, una vez que los empleados de municipios, comunas y de los estados provincial y nacional terminen hoy su jornada laboral, recién volverán a trabajar el próximo miércoles.



COBRAN EL SAC

Por otra parte, tal como lo anticipó la secretaria de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Rafaela, Marcela Basano, todos los empleados del gobierno rafaelino cobrarán hoy la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario.