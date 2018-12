Números de la temporada

La temporada 2018 del automovilismo argentino llegó a su fin, y como todos los años, Campeones llevó la estadística de cada fin de semana en cuanto a concurrencia de público en las 5 principales categorías: Turismo Carretera, Súper TC2000, Top Race, Turismo Nacional y la flamante TC Pick Up.

Un trabajo minucioso de Carlos Alberto Legnani (h) con base de datos recopilados in situ por el equipo Campeones, viajando con sus periodistas a todos los autódromos argentinos. A continuación el detalle comparativo con años anteriores, subas y bajas, circuitos y carreras más convocantes:



NÚMEROS TOTALES

El Turismo Carretera disputó 15 fechas, totalizando 417.000 espectadores. Por su parte el Súper TC2000 reunió 150.000 a lo largo de 12 competencias. Los números de Top Race indican que en la suma de los autódromos asistieron a lo largo del calendario 35.500 personas, y en cuanto al Turismo Nacional, fueron 65.500 en todo el 2018. A partir de esta temporada sumamos TC Pick Up, que en las 3 fechas disputadas reunió 5500 asistentes. La suma de todas las categorías en 2018 arrojó 673.500 espectadores, cayendo un 8% en relación al 2017, donde asistieron 729.000 espectadores. El análisis hecho por Carlos Alberto Legnani (h) indica que la caída se acrecienta año tras año: fueron 761,500 en 2015, 737.000 en 2016 y lo dicho, 729.000 en 2017.



COMPARATIVA CON

AÑOS ANTERIORES

Si miramos hacia 2017, el Turismo Carretera tuvo allí 415.000 asistentes a lo largo de las 15 fechas. En comparación, este año no varió en demasía, ya que se reunieron 417.000 espectadores como mencionamos anteriormente. En el Súper TC2000 los asistentes bajaron en un 21% tras las 12 carreras. Fueron 190.000 en 2017, contra los 150.000 reunidos en el campeonato recientemente finalizado. Top Race mostró un importante descenso en 2018, alcanzando una pérdida del 48%, con 35.500 espectadores, contra los 68.000 de la temporada anterior. Vale destacar que este año hubo 12 fechas, pero una de ellas fue doble, en Termas de Río Hondo. Fue positivo lo del Turismo Nacional, que en 2017 había llegado a los 56.000 espectadores en 12 fechas. En la misma cantidad de carreras, este año presenciaron a la categoría 65.500 personas, creciendo un 17%. Las TC Pick Up disputaron su torneo presentación, el cual estuvo compuesto por 3 fechas, todas en el autódromo de La Plata. Sumando esos fines de semana, la flamante divisional reunió 5500 espectadores. Con estos números de las 5 categorías, el automovilismo en su totalidad tuvo un 8% menos de asistentes en los distintos autódromos del país.



ESCENARIOS QUE

SE DESTACARON

Para el Turismo Carretera la cita que más convocó fue el coronación en San Nicolás, donde a su vez la categoría corrió por primera ocasión. Se totalizaron 50.000 espectadores. Completaron el podio con 40.000 personas un clásico como Rafaela, Paraná y también sumamos a San Juan, que en el estreno del El Villicum recibió a esa misma cantidad de público. Un poquito más atrás, con 35.000 personas, quedó la fecha realizada en Concepción del Uruguay. El paso del Turismo Carretera por San Nicolás dejó la presencia de 50.000 espectadores. A su vez San Nicolás fue récord para el Súper TC2000, que en su inauguración albergó 30.000 espectadores. Mismo número fue el de los "200 Kilómetros" de Buenos Aires, mientras que tercero se ubicó el tradicional callejero de Santa Fe con 25.000. El legendario "Zonda" de San Juan fue el autódromo que más convocó para el Top Race, reuniendo 6000 personas. Superando al "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires que tuvo 5000 espectadores. La visita del Turismo Nacional a Rosario generó que allí asistan 15.000 personas, lo mejor del año. Ya que luego estuvieron con 7000 los circuitos de Potrero de los Funes y Neuquén. Fue destacado lo de la flamante categoría TC Pick Up, que promete seguir creciendo. En las dos primeras fechas reunión 2000 personas en cada una de ellas, ambas en el autódromo de La Plata. Mientras que 1500 presenciaron el coronación, también disputado en el "Roberto Mouras.