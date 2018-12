Niki Lauda realizó sus primeras declaraciones

A casi cuatro meses de ser intervenido por un trasplante de pulmón, Niki Lauda habló con la prensa. El austríaco, de 69 años, fue entrevistado por el medio italiano Gazzetta Dello Sport, para el cual brindó detalles sobre lo que fue su segunda mitad del año y además expresó sus sensaciones sobre una nueva coronación de Lewis Hamilton. “No tuve miedo, nunca lo he tenido. Estaba en manos de excelentes profesionales, por lo que confié en ellos”, comentó el tricampeón mundial de Fórmula 1 respecto a su situación, a la vez que reconoció: “Sabía que sería muy difícil superar esos momentos, pero en esas situaciones solo te queda luchar y eso hice”. Vale recordar que llegó a estar en estado crítico y con respirador artificial previo a la operación.

El nacido en Viena ya se encuentra en su hogar de Ibiza, España, “donde pasaré la Navidad con toda mi familia”. “Estar aquí es otra cosa, se respira un aire más limpio, el clima no es el mismo que en Austria”, agregó. A pesar de lo vivido, el presidente no ejecutivo de Mercedes reconoció que logró ver la temporada completa de la Fórmula 1: “No me perdí ni un solo Gran Premio, a pesar de estar lleno de tubos intravenosos. Charlé con los muchachos del box, que me iban contando lo que pasaba”, señaló, a la vez que destacó “la calidez de las personas con las que trabajé durante años, porque todos se preocuparon por mí”.

En este sentido, agradeció públicamente a Sebastian Vettel, quién le hizo llegar una carta: “Fue una de las cosas que más me gustó. La escribió él mismo y estaba llena de lindas palabras, de consideraciones afectuosas. No me la esperaba porque generalmente los pilotos no hacen estas cosas. Es una gran persona”, reconoció.

Con respecto al plano deportivo, Lauda halagó lo hecho por Hamilton: “Fue excepcional. Ganó el Mundial más difícil, porque a menudo Ferrari fue mejor que nosotros, pero Lewis no cometió ningún error en carrera, y ni siquiera en clasificación”. De todas maneras, entiende que Vettel “se recuperará, porque un campeón nunca olvida cómo maneja. Será el gran rival de Hamilton en 2019”.