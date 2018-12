Mujer futbolista dijo que su entrenador la abusó

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La jugadora de fútbol y futsal Ludmila Martínez denunció que fue abusada en 2009 por un entrenador cuando tenía 9 años y remarcó que esa persona "sigue trabajando" en la misma entidad.Martínez, quien hoy juega futsal en River y la convocaron a la Selección sub 20, además de también jugar al fútbol en Platense, relató que su agresor sexual fue Eduardo Michelli, técnico de ella cuando jugaba en el Club Social y Deportivo Los Andes.Ludmila contó su situación en una serie de videos que subió a su cuenta de Instagram y al mismo tiempo radicó la denuncia en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Vicente López."Nos ofrecía chupetines como premio. Me llevaba a su oficina, cerraba la puerta y abusaba de mi. Sé que hay más chicas a las que les pasó lo mismo, pero no se animan a denunciarlo [...] siento asco y miedo. Este hombre sigue entrenando a chicos ", sostuvo la joven futbolista.