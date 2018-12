Darthés se fue a Brasil

BUENOS AIRES, 21 (NA).- Juan Darthés abandonó ayer a la madrugada el país rumbo a Brasil junto a su familia, y la abogada de Thelma Fardín advirtió que si bien "esto no impide la posibilidad de justicia", espera que el viaje "no sea una estrategia dilatoria" ante la denuncia por violación presentada en Nicaragua por la actriz.

Este jueves a la madrugada, el actor partió desde el aeropuerto de Rosario hacia la ciudad de San Pablo, donde permanecerá, según trascendió, al menos hasta el próximo 20 de enero. "Que se haya ido a Brasil puede llegar a representar un obstáculo para la Justicia. Sin embargo, todas las denuncias de abuso sexual tienen que sortear obstáculos para llegar a la Justicia", expresó Sabrina Cantarbia, la abogada que representa a Fardín.

Este jueves en conferencia de prensa, la letrada agregó: "No esperábamos que fuera un camino fácil y nosotras vamos a seguir adelante con la estrategia para poder continuar con la investigación, aceitando los nexos de cooperación entre la fiscalía especializada en violencia contra las mujeres de este país, la UFEM, y la fiscalía de Nicaragua que lleva adelante la investigación para poder aportar las pruebas y tratar de evitar la revictimización de Thelma".

La representante legal de la actriz que denunció a Darthés, explicó que "van a seguir con la estrategia como se venía planteando" y comentó que "Thelma se encuentra acompañada y atendida desde el primer momento" para preservarla.

Además, la abogada indicó que "nuestra intención es producir la prueba acá porque Thelma no tiene recursos para ir y venir de Nicaragua y costear pasajes y estadía".

En tanto, tras conocerse la noticia del viaje de Darthés a Brasil, la actriz Thelma Fardín escribió en su cuenta de Instagram: "Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua".

Y agregó: "Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal. Cuando me recriminan '¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario', yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración". La abogada de Fardín dijo también que la fiscalía de Nicaragua donde se hizo la denuncia entró en feria judicial hasta el próximo 7 de enero.