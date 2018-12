VW Amarok ya prepara su parada en las playas y verano de Pinamar

Kota Beach by Amarok es un nuevo concepto desarrollado por Pinamar S.A. que fusiona playa, moda, arte y gastronomía, además de brindar diferentes propuestas que completan la experiencia.El 27 de diciembre se dará inicio a las actividades de verano con una propuesta integral: nuevos espacios, paseos de pre-beach, playa, gastronomía y eventos. El pre-beach es el ingreso para todos aquellos visitantes que quieren ingresar a la playa y no posean un vehículo 4x4, y además, un espacio de moda, arte, fotografía, degustaciones y shows de música.El parador exhibirá Amarok V6 Extreme y V6 Comfortline para todos aquellos que quieran conocer y probar a la pick up más potente en su segmento.Pero la novedad será la Amarok 258 CV que se exhibirá por primera vez en nuestro país. El público podrá conocer en detalle esta unidad traída especialmente de Alemania a partir del 15 de enero.Cuenta con 258 caballos y conserva la tracción integral 4Motion con transmisión automática de ocho velocidades.Además, contará con un lugar exclusivo de acreditaciones para el programa “Amarok Test Drive por los médanos”. Todos los días entre las 11 a 20 horas.Los más chicos también podrán disfrutar de este verano con espacios de recreación, juegos y ¨Experiencia Amarok¨ donde podrán manejar mini pick ups todos los días de 16 a 18 horas.Kota Beach by Amarok adhiere a la conciencia de conservación del medio ambiente incluyendo, entre otras prácticas saludables la utilización de agua de lluvia recibida en tambores para uso en riego de jardines, cestos de reciclado, iluminación LED y acciones de “beach cleaning”.