El balance de 3 años de gestión

El gobernador Miguel Lifschitz encabezó este miércoles el acto “Santa Fe va al Frente”, para realizar un balance de los tres años de gestión al frente del gobierno provincial, oportunidad en la que propuso realizar una consulta pública sobre la necesidad de la Reforma de la Constitución Provincial.

Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti; senadores y diputados provinciales; intendentes y presidentes comunales, concejales, y autoridades de los partidos que conforman Frente Progresista Cívico y Social, entre otros.

“Además, pensamos estratégicamente a la provincia con los grandes planes de desarrollo, participativos, discutidos con las organizaciones sociales, como el Plan del Norte o A Toda Costa; y el Acuerdo Capital o el Acuerdo por Rosario”.

“No hubo un solo rincón de la provincia de Santa Fe donde no estuviera presente el gobierno en estos tres años, y lo hacemos porque entendemos el valor y la importancia estratégica que tienen los gobierno locales para solucionar los problemas de los ciudadanos”.

“Hemos multiplicado la inversión en infraestructura vial, hídrica, en defensa contra inundaciones y en obras de energía, urbana y social; no ha habido lugar del territorio donde no se estén poniendo en marcha proyectos de inversión pública”.



SALUD Y EDUCACION

“La salud y la educación siguen siendo las vigas maestras de nuestro proyecto de gobierno, porque son derechos fundamentales y hemos asumido la responsabilidad de garantizarlos desde el Estado provincial; por esto Santa Fe se destaca en la Argentina, por la calidad de sus sistemas de salud y educativo”.

“Esto no es casual, esto tiene que ver con la esencia de un proyecto político, nosotros no somos progresistas solamente en el discurso, somos progresistas allí donde hay que serlo, en la acción del gobierno y en la asignación de los presupuestos, porque cuando se asigna un presupuesto se ve claramente cuál es la verdadera intención de un gobierno, más allá de las palabras".



PLAN ABRE

"Hemos avanzado enormemente en los grandes núcleos urbanos de la provincia, donde muchas veces tenemos los mayores problemas, profundizando la acción del Plan Abre, un plan innovador para abordar la problemática social urbana, un problema complejo, que hemos abordado desde todas las áreas del Estado y también con los gobiernos locales".

"Hoy estamos presentes en 66 barrios de los dos grandes centros urbanos de la provincia, a los que llegamos con obras, políticas sociales articuladas y programas como el Nueva Oportunidad, para darles una oportunidad a los jóvenes en vulnerabilidad social de integrarse a la sociedad y construir un proyecto de vida".

"El Plan Abre es la principal herramienta para combatir la exclusión social y la pobreza, si lo podemos sostener durante por lo menos una década, la realidad de nuestras ciudades va a cambiar sustancialmente".