Muriel lanzó su candidatura a intendente por un partido vecinal

Con el respaldo del gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz y de todo el Frente Progresista, Fernando Muriel formalizó ayer su candidatura a intendente a través de su flamante partido vecinal "Rafaela Puede Más", en el marco de un acto en el Club Ciclista en el que presentó a su equipo y al que asistieron más de 300 invitados especiales que respaldan su ilusión de gobernar la ciudad, tal como lo hizo su padre, Rodolfo Bienvenido durante más de 20 años.

La cálida noche del miércoles comenzó con música de fondo mientras referentes institucionales y el público que se acercó a anticipar su respaldo al proyecto del actual coordinador del Nodo Rafaela. La profesora y periodista Virginia Tessio fue la encargada de conducir la presentación con la lectura de una suerte de declaración de principios del nuevo partido vecinalista que, de todos modos, remite a aquel Movimiento de Afirmación Vecinalista (MAV) que llevó al padre de Fernando, al que todos llamaban "Gallego", a la intendencia en 1983. "Es un partido político que tiene como ámbito de acción nuestra ciudad y está conformado por rafaelinos con un profundo afán: trabajar para que Rafaela esté mejor", anticipó la ex conductora del noticiero de Cablevisión para luego anunciar un video -con carga motivacional- en la que se muestra a Muriel junto al resto de los integrantes del nuevo espacio.

"Se trata ciudadanos que, por primera vez en su vida, deciden involucrarse en un partido local bajo la idea generosa de aportar, de sumar, de construir juntos una ciudad que pueda estar mejor, que pueda ser mejor" concluyó la presentadora para después darle lugar al protagonista de la noche y su equipo, entre ellos Horacio Buffo, Alejandra Tiraboschi, Gabriel Grana, Patricia Sanmartino, Gabriel Solaro, María Beatriz D'Agostino y Gabriel Corrado.

De camisa celeste y pantalón oscuro, Muriel ocupó el centro de la escena haciéndose cargo del desafío de derrotar a un peronismo que se muestra invencible desde 1991 al menos en la categoría de intendente. "Hace ya un tiempo un grupo de personas, algunos de las cuáles nos conocemos hace años, decidimos armar un partido local. Fueron muchas reuniones, muchos trámites que incluyeron desde detalles menores hasta los más complejos. Hoy podemos decir que la Justicia Electoral de Santa Fe nos ha reconocido como partido político. Que tenemos un nombre: Rafaela Puede Más. Para los que integramos este equipo es mucho más que un nombre. Es la convicción de que luego de tanto tiempo en el poder, de un mismo signo político, existe un marcado desgaste. Rafaela necesita renovarse, sacarse viejos vicios, transformarse, evolucionar. Es la convicción de una Rafaela que puede estar mucho mejor, cuidando lo que está, pero cambiando y mejorando lo que ya no va", expresó con tono pausado pero firme, evitando referencias directas hacia la actual gestión municipal pero deslizándolas. No hay que olvidar que conserva muy buenas relaciones personales con integrantes del actual gabinete del intendente, Luis Castellano, resultado de su paso por esa gestión entre 2011 y 2015 cuando fue secretario de Gobierno y Ciudadanía.

Después remarcó que en esta nueva construcción política confluyen "personas de diferentes ideologías políticas, provenientes del justicialismo, radicalismo, algunos socialistas, dirigentes vecinales o con participación en instituciones intermedias, como así también quienes se incorporan por primera vez a la política". Así, más allá de contar con el respaldo del gobernador Lifschitz, buscó ampliar las fronteras del espacio -más aún teniendo en cuenta los límites electorales que el socialismo no pudo superar en esta ciudad-.

"Está claro que venimos de diferentes lugares, pero todos queremos lo mismo. Una Rafaela donde se pueda vivir y convivir. Quizás el aprendizaje más importante de todo este proceso de construcción es lo que constituye nuestro desvelo: lograr que a pesar de pensar distinto en algunos temas, nos respetemos y prioricemos por sobre todas las cosas, la problemática de la ciudad, generando a partir de la diversidad una serie de consensos que nos permita presentar una propuesta de gobierno superadora en base a convicciones y principios progresistas", sostuvo Muriel.

Desde una perspectiva ética, dejó en claro que "no queremos servirnos de la política: queremos dar, queremos aportar y construir junto a cada rafaelino , escuchándolo, charlando con ellos".

Tras defender la "participación ciudadana y el respeto de las diferencias", Muriel indicó que "el fortalecimiento del tejido social es condición esencial y vital para la resiliencia de los daños, las crisis y las tensiones sociales, ambientales y económicas". Agregó que "la desigualdad social se combate con desarrollo sostenible, creando oportunidades para el crecimiento económico que promueva el bienestar social y el cuidado del ambiente".

Si bien admitió que "la sociedad actual nos exige trabajar en conjunto" y se comprometió "a trabajar codo a codo con otras fuerzas políticas de esta ciudad y de la provincia", después asestó una crítica feroz al anticipar el final de casi tres décadas de gestión peronista: "La ciudad es gobernada desde hace 27 años por un mismo signo político, que como todo proceso se encuentra en su etapa de fin de ciclo. En 2017 la ciudadanía resolvió avalar mayoritariamente a la oposición, que lejos de dar respuestas a semejante aval, ha mostrado su incapacidad de articular políticas públicas de calidad, convirtiendo al Concejo Municipal en un mero apéndice del Departamento Ejecutivo".

Por último, aclaró que "a lo largo de mi vida recibió muchos ofrecimientos electorales de distintos partidos políticos, que nunca he aceptado, pero ahora Rafaela Puede Más ha decidido encomendarme la candidatura a Intendente municipal, estoy convencido que llego mi momento, estoy convencido que hay equipo".