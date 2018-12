Distribuyeron más de $ 7 millones entre las Escuelas rafaelinas

Este miércoles, en la escuela “Mariano Moreno”, el intendente Luis Castellano y la secretaria de Educación del municipio, Mariana Andereggen, hicieron entrega de la última cuota del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) correspondiente al 2018. De este modo, son más de 7 millones de pesos que el municipio distribuyó a lo largo del año entre las escuelas de la ciudad. En la reunión estuvieron presentes representantes de la Regional III de Educación.Con una modalidad de charla para poder escuchar a los docentes y directivos de los distintos establecimientos educativos, en esta ocasión se entregó un total de 1.422.000 pesos, que se dividieron en 43.000 pesos para compra de equipamiento y 1.379.000 en obras de infraestructura que se concretarán durante el período de receso escolar.Es importante aclarar que, teniendo en cuenta la cuarta cuota de 2017 entregada en el mes de abril de este año y las tres cuotas correspondientes a 2018 (concretadas en julio, septiembre y diciembre), la suma total de lo invertido asciende a 7.160.500 pesos.OBRAS DURANTE EL RECESO ESCOLAR“Estas reuniones que hacemos bajo esta nueva modalidad de reunirnos en una escuela con 7 u 8 directivos de la zona, son productivas porque podemos comentar cómo avanzan las obras en cada una de sus escuelas y otros temas institucionales. La verdad que son charlas muy productivas, no solo es una mera entrega de un cheque”, comentó la Secretaria de Educación.“Le contamos a los directivos que fue un ejercicio arduo el que tuvimos que hacer para seleccionar y priorizar los aportes ya que los importes de FAE están atados a un porcentaje de recaudación de ciertos rubros del municipio y, con el contexto económico actual, esos rubros bajaron”, explicó.Por eso, “tuvimos que priorizar y entregamos aportes para obras de infraestructura que implicaban el trabajo en aulas o en espacios que no se podían hacer con la presencia de estudiantes, así que los directivos van a estar trabajando durante el receso para administrar esas obras dentro de las escuelas”.PROYECTOS DE ESCUELAS PARA RAFAELAPor su parte, el intendente Luis Castellano compartió con los docentes cuestiones a nivel ciudad que “me parece importante que conozcan. Cuando comenzamos la gestión con Mariana Andereggen, nos propusimos para este año poder terminar un esquema de donaciones de terrenos al gobierno provincial para una escuela en el Sur y otra en el Norte”.“La donación de un terreno para la creación de una escuela multimodal en el Sur ya fue realizada. El gobierno de la provincia ahora debe continuar con la creación de la escuela y conseguir los fondos para construirla. También tengo la Ordenanza para elevar al Concejo Municipal para la donación de un terreno en el sector Norte”.FINALIZAR LA EDUCACION SECUNDARIAEl otro tema fuerte que “trabajamos este año y continuaremos el próximo es que a través de distintos programas, los jóvenes terminen la secundaria. Está Inclusión Educativa, el programa provincial Vuelvo a Estudiar, este año empezamos con el programa municipal “Seguila!” que tuvo una gran demanda con más de 350 inscriptos y, ahora empezamos con el “Seguila Igual”, destinado a mamás y papás que también quieran terminar la secundaria”.“No quiero dejar de mencionar la Escuela Municipal de Capacitación en Oficios donde asisten 50 chicos por año que no pudieron sostenerse el en sistema educativo formal. Ya empezamos a graduar a los primeros en la educación secundaria e incluso manifestaron su intención de seguir estudiando una carrera universitaria o ya están trabajando”, agregó.“En los próximos años vamos a trabajar muy fuerte con todos los programas municipales y provinciales para que los chicos puedan terminar el secundario y fortalecer esta base para llegar a la universidad. Esto implica trabajar en cuestiones sociales y brindar herramientas a los jóvenes para poder construir un proyecto de vida”, finalizó el mandatario.OBRAS EN ESCUELASEn esta oportunidad, los aportes fueron destinados a obras como la colocación de pisos del SUM de la Escuela Nº 1359 "J. B. Languier" (100.000 pesos); la terminación del tapial en la Escuela Nº 1287 "Juan D. Perón" (70.000 pesos); la impermeabilización de techos de la Escuela Nº 1136 "P. Harris" (66.000 pesos); la infraestructura para bajada a tierra de todas las instalaciones eléctricas en la Escuela Nº 480 "Mariano Moreno" (60.000 pesos); y la reparación e instalación eléctrica en la EESO Nº 429 "M. Vecchioli" (50.000 pesos); entre otras.Las obras fueron aprobadas por la Comisión de FAE, integrada por representantes de la Secretaría de Educación, de la Regional III de Educación y de la Federación de Cooperadoras Escolares, a pedido de cada uno de los establecimientos educativos.Al respecto, la directora de escuela Moreno, Marcela Scándalo, contó: “El FAE es una necesidad fundamental para la escuela. Esta vez vamos a concretar la puesta a tierra de toda la descarga eléctrica para planta baja y alta, priorizando la seguridad y así lo entendieron por eso contamos con el dinero para poder concretarlo”.