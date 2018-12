Hoy se trata la suba de la tasa del 33,5%

Luego de la agitada sesión extraordinaria de anoche, la acción legislativa no se detiene. Hoy, los concejales llevarán su sesión ordinaria (ahora en horario matutino, a partir de las 9) en la Sociedad Italiana. Y con un temario importante: el tema más importante será, sin lugar a dudas, la Tributaria.Esta norma es la que habilita al Municipio a cobrar tasas, derechos, sisas, etc. a lo largo de todo el próximo año. El más importante será, sin lugar a dudas, el incremento de la Tasa General de Inmuebles (TGI). Desde el año pasado, se creó una fórmula polinómica a partir de la cual se determina técnicamente, cuánto deberá aumentar la Unidad de Cuenta Municipal. De acuerdo a lo presentado por el Ejecutivo, debería subir un 33,5% para el primer semestre. En julio, deberá revisarse y es muy probable que vuelva a subir.A mediados del presente año, no se aplicó plenamente la fórmula. Para la TGI, se disminuyó a partir del "ahorro" que se logró con el congelamiento de los sueldos políticos. Es así que para este tributo fue sólo de 8,5%, mientras que para el resto, fue del 13,17%. En estas semanas de análisis no quedó en claro sobre qué porcentaje se plasmará este nuevo incremento. Hoy se definirá.Ayer tuvieron una reunión con la Secretaria de Haciendas y Horacio Moscardo, de Finanzas. Se pulieron algunos últimos detalles. Entre las modificaciones hubo contemplaciones para los pedidos planteados por el CCIRR.Más allá de este importante tema, se tratarán otros. Uno de ellos es una nueva redireccionamiento de partidas, y se condonará una deuda del Hogar Granja "El Ceibo". Por otra parte, pedirán medidas para evitar presencia de equinos en la vía pública, se destacará al Sr. Roberto Settembrini, se destacará la 1ª Jornada Científica Dr. Ramón Carrillo. Finalmente, tratarán una norma sobre el tránsito pesado y un proyecto para pavimentación con los 63 millones que llegan desde la Provincia.