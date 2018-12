Instaron al Concejo a rechazar el proyecto

Con el tratamiento en sesión extraordinaria del proyecto "Protección integral de protección a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y el niño por nacer", el Concejo Municipal generó un temblor que no sólo enfrentó en el plano local al grupo "Rafaelinos por la Vida", impulsor de la iniciativa popular, y la Asamblea Feminista, sino que fue bastante más lejos de las fronteras de la ciudad. Las redes sociales, la calle y el propio recinto de sesiones del parlamento local fueron escenario de esta pulseada. Con un pañuelazo verde hubo mucho ruido desde las 19 hs. -antes de la sesión legislativa- en BV. Lehmann frente al edificio municipal, lo que obligó a interrumpir el tránsito por el sector. Pancartas, bombos, cartelitos chicos, medianos y grandes de tonos verdes dominaron el escenario de la calle, incluso el propio monumento a Guillermo Lehmann. Y los manifestantes permanecieron en una suerte de vigilia en el lugar mientras se desarrollaba el encuentro en el sexto piso donde funciona el Concejo (a las 22:45 seguían con el pañuelazo).

Así, el Ministerio de Salud de la provincia fijó su posición ayer a través de un comunicado en el pidió a los concejales que en la sesión que se desarrollaba anoche rechacen la propuesta -ver pág. 6- a la vez que organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos y la salud de las mujeres enviaron desde la Ciudad de Buenos Aires un documento en el que se opone "a la iniciativa para negar el acceso a los abortos legales en Rafaela".

"Desde ELA, CEDES, REDAAS, CELS, CDD, Mujeres X Mujeres, Amnistía Internacional Argentina, FUNDEPS e INSGENAR rechazamos el 'Proyecto de ordenanza de protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer' porque desconoce nuestro ordenamiento jurídico de manera flagrante". Desde 1921, señalan, el aborto está parcialmente despenalizado en Argentina en casos de peligro para la vida o la salud de la mujer y en casos de embarazo producto de violación. En el fallo 'F.A.L.', la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo en estos casos y que el Estado (a nivel nacional, provincial y municipal) tiene la obligación de garantizarlo. "De este modo, afirmó no solo que garantizar el acceso al aborto en los casos previstos en el Código Penal es respetuoso de nuestro ordenamiento jurídico sino que, por el contrario, el Estado (y sus funcionarios/as) incurren en responsabilidad si no se garantizan los mecanismos para hacerlo", sostiene el documento que fue replicado por distintos medios nacionales.

Además, en el caso 'L.M.R. c. Argentina', "el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encontró al Estado argentino responsable por las violaciones a los derechos humanos de una joven al negarle el acceso a un aborto legal y seguro". Por esta razón "resolvió que el Estado argentino tenía la obligación de proporcionar a L.M.R. medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada y de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro".

En este contexto, consideró que la iniciativa presentada en el Concejo de Rafaela "evidencia un absoluto desconocimiento de las normas que rigen tanto a nivel nacional como internacional" al tiempo que "también supone ignorar de manera evidente el principio republicano de gobierno y la jerarquía normativa que de él se desprende". En tal sentido, subraya que "las provincias o los municipios no pueden modificar los códigos penales y civiles como tampoco pueden dictar normas en clara oposición a los mismos".

"El Municipio de Rafaela no solo no puede prohibir el acceso a los abortos contemplados en nuestras leyes sino que tampoco podría incluir requisitos médico-burocráticos para acceder a la práctica, que operan como barreras de acceso. En el mencionado caso 'F., A.L.', nuestra Corte Suprema sostuvo que las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben remover todas las barreras administrativas o fácticas para el acceso a los abortos legales. Así, deben evitar procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la atención y eliminar requisitos que no estén médicamente indicados", expresa el documento.

También consigna que "la provincia de Santa Fe adhirió al protocolo nacional a través de la Resolución N°612/2012, por lo tanto, de avanzar esta iniciativa, el municipio de Rafaela no solo desconocería el ordenamiento jurídico nacional en materia de acceso a abortos legales sino también el provincial".

Para este conjunto de instituciones que firman el documento, proyectos como el presentado en Rafaela "carecen de todo valor jurídico" aunque de todos modos condena "la posibilidad de que los poderes del Estado convaliden el uso de estas estrategias por parte de grupos de oposición a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con las que buscan generar confusión en la población y restringir el ámbito de libertad de las mujeres".

Tras destacar que un intento similar fue desarticulado en Tucumán a partir del "masivo apoyo de las organizaciones y referentes de derechos humanos y por la igualdad de género", insiste en que "estrategias como la intentada buscan confundir a la ciudadanía, retroceder 100 años en la garantía de los derechos humanos y echar un manto de oscuridad sobre las normas que regulan el acceso al aborto en Argentina".