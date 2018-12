Renunció funcionario provincial por acoso

El Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe comunicó ayer que este martes presentó su renuncia al cargo como secretario de Producciones, Industrias y Espacios Culturales, Pedro Cantini. Su dimisión fue comunicada tanto a la ministra de Innovación y Cultura como al gobernador de la provincia.El escueto comunicado ocultaba el motivo de la dimisión: tres denuncias de acoso laboral y violencia de género. El ex funcionario, en su renuncia, argumentó que lo hace "ante las denuncias que han sido públicas", aunque señaló que "al día de la fecha no estoy notificado de ninguna denuncia por violencia de género, por lo tanto no sé de qué se me acusa”.