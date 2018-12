Con buenos resultados finalizó la cosecha de trigo en la región

1 / 2 - FOTO SEA TRIGO. Prácticamente concluyó la trilla, aunque quedan algunos campos a los que no se pudo acceder por falta de piso firme a raíz de las lluvias. FOTO INSTAGRAM GIRASOL. Un campo de girasol en Vila, departamento Castellanos, presenta muy buen estado.

La campaña de trigo llegó a su fin en la región con rendimientos que fueron entre buenos y regulares en los doce departamentos que conforman el área de estudio del Sistema de Estaciones Agrícolas (SEA) que elabora la Bolsa de Comercio de Santa Fe. En el último informe difundido ayer, se destaca que el fin del ciclo del cultivo con una superficie sembrada de 358.500 hectáreas y un área trillada de 354.500 ha, con una producción final de 1.134.380 toneladas.

El informe destaca que hubo una mayor utilización de tecnología respecto de la campaña anterior, en tanto que los rendimientos, en los departamentos del norte fueron de "buenos a muy buenos", en los del centro de la región "buenos" y en los departamentos del sur de la región, "regulares".

A la hora de repasar los rindes promedios, el SEA repasa la situación por departamento:

- 9 de Julio, 30 qq/ha;

- Vera, de 27,5 qq/ha;

- General Obligado, 27,5 qq/ha;

-San Cristóbal, 29 qq/ha;

- San Justo, 31 qq/ha;

- San Javier, 23 qq/ha;

- Las Colonias, 34 qq/ha;

- La Capital, 32 qq/ha;

- Castellanos, 34,0 qq/ha;

- San Martín 33,5 qq/ha;

- San Jerónimo,33,5qq/ha.

Asimismo, el reporte señala que en la última semana los pronósticos de inestabilidad climática, con altas probabilidades de eventos de importancia, alternando con horas de sol, un paulatino aumento de las temperaturas, alto porcentaje de humedad diaria y avance de frentes de tormentas, vientos fuertes se concretaron, con ello los inconvenientes y las consecuencias en el sector productivo comenzaron a observarse.

Los distintos frentes de tormenta se caracterizaron, con precipitaciones de variadas intensidades, caída de granizo en áreas puntuales y ráfagas de viento, en toda el área de estudio, con montos pluviométricos acumulados en este período entre 50 a 220 mm., dice el informe del SEA para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe.

Los condicionamientos y la paralización de los procesos de siembra para los cultivares de segunda o tardíos, el avance de las malezas y enmalezamiento de los lotes, encharcamiento, reducción de stand de plantas, el comienzo del accionar de algunas orugas, palomas y cotorras, todos estos indicadores revelaron cierta complejidad que estuvo y estaría presentando esta campaña.

Hasta la fecha de cierre de este informe, se habían sembrado, aproximadamente, 89.000 hectáreas con maíz; 385.000 ha de soja de segunda; y 46.500 de sorgo granífero.

En relación a la soja temprana, finalizó el proceso de siembra. Los cultivares sembrados en primera instancia, germinaron y se desarrollaron sin mayores inconvenientes, representando un 75%. El 25% restante, impactado y con inconvenientes, se lo observa en sectores de lotes con permanencia de agua, encharcamiento, muerte por asfixia de plantas, irregular stand de plantas y su emergencia. Las áreas presentan cierto grado de enmalezamiento debido a las condiciones de humedad reinante y la falta de piso para la realización de las necesarias y oportunas aplicaciones de herbicidas.

Estos indicadores mostraron el grado de complejidad que presentó el cultivo desde el inicio de campaña. En departamentos del noreste continuó detectándose la presencia y los daños del picudo de la soja (Sternechus pinguis), por lo que se recomienda el monitoreo de los lotes, especialmente si el año anterior, la misma estuvo presente

Con respecto a la soja tardía, el proceso de siembra alcanzó un progreso del orden del 70 % sobre lo proyectado, representando unas 385.000 ha, con 5 puntos porcentuales menos en comparación interanual en igual fecha, como consecuencia de las condiciones climáticas que se registraron en esta semana.

Las actividades de siembra, se interrumpieron al concretarse los pronósticos de inestabilidad climática y así frenaron el ritmo que se llevaba, por lo cual hasta que se reviertan las condiciones, con un par de días soleados, no podrían reanudarse las tareas.

En algunos sectores puntuales, de la mayoría de los departamentos del área de estudio, presentaron inconvenientes de emergencia de plántulas, por los excesos hídricos. Se estimó una intención de siembra de unas 550.000 ha, con un incremento del 6,36 % representando unas 35.000 ha más, que la intención de la campaña pasada.



MAIZ TOTAL

El cultivo de maíz presentó hasta la fecha, un avance en la siembra del 47,3 %, representando unas 89.000 ha., destacó el reporte del SEA. Corresponden a lotes sembrados en primera instancia, denominado maíz de primera, el cual de acuerdo al área de estudio tendría dos usos, un porcentaje a grano para futura venta comercial y el otro porcentaje como forraje, para consumo animal bovino.

En la semana, en cierta zonas de los deparatamentos del centro y sur, comenzó un movimiento de sembradoras y equipos y con ello la siembra de cultivares de segunda o tardío, pero los eventos climáticos incidieron directamente a que dicho proceso quedara totalmente paralizado.

Sobre el maíz de primera, los cultivares en un 98%, manisfestaron muy buen estado a excelente y el 2 % restante exhibió cierto grado de impacto por los diferentes eventos ocurridos en los distintos departamentos, como caída de piedras, fuertes ráfagas de viento y puntuales excesos hídricos.

La buena a muy buena disponibilidad de agua útil en los suelos y las temperaturas adecuadas para el cultivo, hicieron que desde sus inicios hasta el período de estados reproductivos el mismo se desarrollara y creciera bajo óptimas e inmejorables condiciones.

Las condiciones permitieron un llenado de grano muy bueno, mazorcas completas como haces varias campañas no ocurría, situación que generó muy buenas a excelentes expectativas en el sector, ante buenos a muy buenos rendimientos. En cuanto al estado sanitario del cultivo se encontró muy bien, sin ataques de plagas ni enfermedades, hasta el momento.



GIRASOL

Las condiciones climáticas que se registraron en la semana, no favorecieron a los cultivares de girasol. En este sentido, se comenzó a evidenciar cierto impacto en los mismos: aumento de áreas con encharcamientos, anegamiento parcial de lotes, según la topografía del mismo, ataques puntuales de palomas y cotorras, vuelco de plantas por vientos fuertes, por lo tanto, se han modificado los porcentajes en cuanto a los estados en que se encontró el cultivo.

Un 95% de los sembradíos continuaron reflejando estado bueno a muy bueno, con lotes en excelentes condiciones, un 2,5% bueno a regular, con lotes puntuales regulares, por posición topográfica, la aptitud de los suelos y el 2,5 % restante malo, sin posibilidades de recuperación.

El período húmedo que reinó desde el inicio de ciclo, permitió una buena disponibilidad de agua útil en los suelos, un crecimiento y desarrollo normal, con muy buenas condiciones, principalmente en plena floración y fin de la misma, por ello el alto porcentaje del buen estado de los cultivares.

El aspecto sanitario del cultivo, en general, se presentó muy bien, sin ataques de plagas, ni enfermedades hasta el momento.



SORGO GRANIFERO

El proceso de siembra del sorgo granífero logró un grado de avance del orden de 75%, representando aproximadamente unas 46.500 ha, sobre una estimación de intención de siembra de 62.000 ha, similar a la campaña anterior. Un 10% menos en comparación interanual a lo sembrado en igual fecha, consecuencia de las condiciones climáticas que se registraron durante todo el mes de noviembre y primera quincena de diciembre.