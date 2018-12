Un mes récord en la exportación de trigo

Diciembre se encamina a ser un récord de exportación de trigo, el mayor volumen en 30 años con un precio que ya supera los U$S 200 la tonelada. Llegó a los U$S 205 la tonelada lo que significa una ganancia semanal de más de U$S 15 por tonelada; medido en pesos, el precio del cereal subió más de 600 pesos la tonelada en 7 días.

"La fuerte logística en los últimos meses y los menores rindes de trigo en las zonas donde transita la cosecha hicieron escalar el precio del cereal entrado el mes de diciembre", sostuvieron los economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, Federico Di Yenno y Emilce Terré, en un análisis.

Destacaron que en la primera quincena de diciembre se aceleró el ingreso de camiones a la zona del Gran Rosario.

La estimación en base al indicador de ingreso de camiones, elaborado en base a los datos de Williams Entregas, indica que más de 44.000 camiones cargados con trigo ingresaron a la zona, aumentaron un 70 % respecto a lo ocurrido en los primeros 15 días de diciembre 2017.

El avance de la cosecha de trigo en las principales zonas productoras de la región Núcleo permitió que se acelere el ritmo de entregas de camiones que venía retrasado hasta noviembre, en relación al fuerte flujo de embarques de trigo previsto para las próximas semanas.

"En efecto, el retraso de las labores de 6 puntos porcentuales respecto al año pasado, según la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR, se combinó con ajustes negativos para la cosecha en las provincias de Córdoba y Santa Fe, limitando el flujo de ingreso del grano", dijeron.

Santa Fe, en particular, sufrió un fuerte impacto en su volumen cosechado debido al efecto de las heladas, granizo y el reciente temporal de noviembre. "A pesar de lo anterior, como se ha dicho, en los últimos 15 días se reanudó con creces el ingreso de camiones acumulando desde el 1 de noviembre al 13 de diciembre un 20% más que el año anterior", indicaron los analistas.

La logística demandaba este influjo debido al programa de cargas que se desprendía de las Declaraciones Juradas (DJVE) declaradas por el sector exportador. Se estiman de acuerdo con datos de buques cargados y por cargar que se podrían llegar a exportar hasta dos millones de toneladas, siendo el valor más alto de al menos los últimos 30 años.