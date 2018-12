Se reduce a la mitad el tiempo de espera de camiones en los puertos

En el marco del plan Cosecha Segura lanzado por el Gobierno nacional, el Ministerio de Transporte implementó un sistema de turnos digital para ordenar la descarga de camiones en los puertos de Gran Rosario y de la Provincia de Buenos Aires. El nuevo sistema busca disminuir los costos logísticos e incrementar la rentabilidad en época de cosecha, donde las colas de espera en los puertos podían durar hasta tres días. Desde el Gobierno nacional se continúa trabajando para reducir aún más los tiempos de descarga en los puertos.“El sistema de turnos que implementamos para la descarga de camiones ya está reduciendo el tiempo de espera de 12 horas a 6, 7 horas. Esto es muy importante, no sólo porque disminuye la posibilidad de sufrir hechos de inseguridad durante la espera, sino también porque cada conductor en vez de estar esperando para descargar, puede seguir trabajando y generar, así, más actividad económica. Es parte de las mejoras que estamos haciendo en todo el sistema de puertos y en todo lo que respecta a transporte para mejorar la logística de la Argentina.” Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.En mayo del año pasado el Gobierno nacional puso en vigencia un nuevo sistema de turnos online (STOP) para la descarga de camiones en los puertos de Gran Rosario -desde Timbúes a Alvear- y en los de la provincia de Buenos Aires: Ramallo, Lima, Bahía Blanca, Necochea y Quequén. La implementación fue gradual, con un primer período de gracia para que los transportistas y dadores de carga se habituaran al nuevo sistema.La nueva base digital que ordena los turnos ya está facilitando la descarga de un total de 2,3 millones de camiones al año, disminuyendo los costos logísticos e incrementando la rentabilidad para el sector de granos. De las más de 2,3 millones de descargas que se realizan por año en todas las terminales de granos del país, casi 2 millones se realizan en el complejo Rosafe; por día, en época de cosecha, pueden llegar 15 mil camiones a Rosario.La digitalización del sistema de turnos tiene carácter obligatorio y mejora además del orden, la transparencia y el control. El sistema fue diseñado por el Ministerio de Transporte, con el apoyo de la secretaría de Agroindustria, AFIP, el Centro de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la Cámara de Puertos Privados y las Cámaras de Transporte Automotor de Cargas.¿CÓMO FUNCIONA ELSISTEMA DE TURNOS?El sistema asegura que los centros de descarga otorguen turnos acorde a su capacidad y disponibilidad. El productor agropecuario solicita a la terminal el turno de espera para poder descargar en el puerto. La terminal carga los datos del pedido a una base online que es verificada por AFIP antes de otorgar el Código de Trazabilidad de Granos (CTG). AFIP no otorga CTGs hasta no verificar que exista el turno de descarga asignado lo que impide el envío de camiones sin turno a las terminales portuarias y que se produzcan largas filas de espera.Antes de la implementación, entre un 10 y un 15% de los camiones que arribaban a las terminales portuarias lo hacían sin un turno de descarga. Por ejemplo, en un día de plena cosecha arribaban a las terminales portuarias del norte de Rosario (que mueve el 60% del total de descargas del país) 15 mil camiones, de los cuales 1.000 llegaban sin turno causando una fila de espera de más de 20 km.