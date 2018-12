En América Latina

(SLT-FAUBA).- En el monitoreo realizado para la temporada 2016/17 (durante los meses octubre a diciembre) participaron 1000 productores con 138.784 colmenas de abejas melíferas y 2.199 nativas sin aguijón. De acuerdo con los resultados, la Argentina ocupó el quinto lugar en el ranking de los 10 países. En los extremos se ubicaron Ecuador y Perú, con pérdidas de 12,6%, y Chile, con pérdidas de 56,1%.“Chile podría ser un ejemplo pequeño de lo que sucede en el oeste de Estados Unidos, donde las colmenas se utilizan para el servicio de polinización, entonces pasan a ser un insumo de la agricultura y se descuida su supervivencia”, explicó Landi. Al respecto, detalló que en el país trasandino las abejas se usan para ofrecer servicios de polinización en almendras, por ejemplo. “Estos sistemas descuidan las prácticas amigables hacia los polinizadores, como aplicar insecticidas cuando las abejas no vuelan y evitando los momentos de floración”, afirmó.La magnitud de las pérdidas de colmenas de abejas nativas sin aguijón (o meliponas) también fue alta, pero inferior a las de melíferas. Fueron de 0% en Cuba hasta 41% en Brasil. “En muchos países de América Latina, la producción de miel no está basada en abejas melíferas, sino en abejas nativas sin aguijón”, dijo Landi, y señaló que si bien en la Argentina existen criadores de estas abejas en el norte del país, aún no lograron obtener encuestas de este segmento de los apicultores locales.