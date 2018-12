Fascendini les dijo a quién vencer y Lifschitz con quién

En un Centro Cultural Provincial repleto de funcionarios, parlamentarios, intendentes y jefes comunales del FPCyS, el gobernador Miguel Lifschitz con el argumento institucional de repasar los tres años de gestión, proclamó a Antonio Bonfatti como el candidato a Gobernador a sucederlo.Previamente, el vicegobernador Carlos Fascendini había señalado, en un enfático discurso, que el adversario a vencer es el peronismo, y sin mencionarlo, sobrevoló sobre la figura de Omar Perotti al hablar de “no volver al pasado de las privatizaciones” (al senador rafaelino le ponen el sayo de haber privatizado el Banco Provincial de Santa Fe) y más concretamente se refirió a “un candidato que criticó a Hermes Binner porque dio marcha atrás con el acueducto (a Rafaela) que contenía sobreprecios de Odebrech”.PLEBISCITO PARALA REFORMASentado en primera fila junto a la intendente rosarina Mónica Fein (flanqueada por los candidatos a sucederla, Pablo Javkyn y Verónica Irízar), Antonio Bonfatti seguía con indisimulable expectativa el extenso discurso de Miguel Lifschitz. Temía el actual Presidente de la Cámara de Diputados que el muchas veces impredecible Gobernador saque alguna estocada no prevista.Y dicen que así fue –de inesperada para todos los presentes – la petición del Gobernador de incluir el Domingo 16 de junio del año que viene cuando se celebren las elecciones generales, una consulta popular por la reforma de la Constitución. Lifschitz hizo mención, nobleza obliga, a que esa propuesta había sido de unos de los candidatos de la oposición; precisamente de Omar Perotti.Si bien no aclaró el carácter del plebiscito (vinculante o no), el Primer Mandatario exhortó a reformar la Carta Magna el año que viene.Para ello debería contar con mayoría parlamentaria en ambas Cámaras. Fue allí cuando arengó a viva voz obtener la mayor cantidad de bancas posibles en el Senado; “tendrá que ser un Senado progresista”, arengó.Al terminar el acto, un senador radical nos confió que el Gobernador les dijo que de acuerdo con las encuestas que maneja el gobierno, además de retener “cómodamente” las ocho bancas frentistas, hay serias chances de arrebatarle tres al peronismo.“Le quitaron cuatro y va por ocho”; interpretó cáusticamente otro legislador aliado, en este caso un diputado, la insistencia de Miguel Lifschitz en reformar la Constitución; cuando le pedimos precisiones avanzó: “Miguel no pudo este año obtener cuatro años más, pero si sale la reforma con reelección durante el próximo mandato, no será – la reelección- para el Gobernador en ejercicio (veto que le imponían a Lifschitz desde la oposición), sino para quien triunfare en el 2023, o sea para él mismo si se presentase y ganare”.“Todo tranquilo, todo bien”, saludaba Bonfatti a quienes lo felicitaban por la proclamación a precandidato a Gobernador. En el radicalismo NEO respiraban aliviados, toda vez que se quitaron de encima la tremenda responsabilidad de haber tenido que terciar en la interna socialista.Pero no tanto, porque en los pasillos del Centro Cultural Provincial, además del deseado encabezamiento por parte de Miguel Lifschitz de la lista de Diputados provinciales de Bonfatti, se hablaba de una mujer del actual gabinete como compañera de fórmula. Y NEO no tiene mujeres en el gabinete de Lifschitz.Todo era algarabío y esperanza entre los cientos de dirigentes, muchos del interior, que se dieron cita al petit lanzamiento del FPCyS, cuyo nombre el Gobernador recomendó que no sea modificado, para la campaña rumbo al 2019.Ahora resta esperar el nombre de los demás adversarios. Aquí habrá lista única, más allá de la chanza del Gobernador a este cronista mientras descendía del escenario: “no se sabe todavía”.