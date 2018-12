Avanza por Pekerman y Alfaro

Boca Juniors entabló contactos formales ayer con José Néstor Pekerman y el rafaelino Gustavo Alfaro, los dos principales candidatos a suceder a Guillermo Barros Schelotto en el cargo de entrenador. Según supo NA de fuentes vinculadas a la dirigencia, el director deportivo de la institución, Nicolás Burdisso, ya entabló conversaciones con el ex entrenador de la Selección colombia y con el de Huracán, a los cuales les hizo saber la intención de reunirse con ellos. El primero está sin club, es el que mayor trayectoria tiene y el ex defensor lo conoce por haber sido dirigido por él en el Mundial Sub 20 en el que Argentina fue campeón en 2001, en condición de local. Alfaro, en tanto, está con trabajo en el "Globo", pero el DT se mostró dispuesto a reunirse en caso de ser el elegido, aunque no garantizó poder aceptar una propuesta ya que tiene un contrato vigente. Un escalón por debajo de ellos dos aparece Eduardo Domínguez, con quien todavía no hubo contactos formales, que viene de desvincularse de Colón de Santa Fe y tiene una oferta para ir a Nacional de Uruguay.El presidente de Boca, Daniel Angelici, se reunirá hoy con el representante de Nahitán Nandez, quien tiene dos ofertas de Europa por el mediocampista uruguayo. Según se supo, los dos clubes que pretenden al uruguayo son Atlético de Madrid y Cagliari, que están dispuestos a desembolsar cerca de 20 millones de dólares. Sin embargo, como la cláusula de rescisión es de 25 dependerá de Boca aceptar o no la salida del futbolista, que en los últimos partidos fue una pieza clave. Internacional con la selección de su país, Nandez está cómodo en el "xeneize" y si bien se siente seducido por las propuestas, en caso de que no prosperen no presionará para que sean aceptadas.