Atlético y el “9” cierran el año como locales

Este viernes se disputará el grueso de la 6ª fecha de la Liga Provincial de Basquetbol “Copa Santa Fe”, la última antes del receso de fin de año. Ese día tendrán acción 2 de los 3 representativos rafaelinos. Y ambos lo harán en nuestra ciudad, que son Atlético y 9 de Julio, mientras que Ben Hur, que tiene fecha libre, ya se ha despedido hasta el próximo año el pasado fin de semana.Por la Zona A, el invicto y puntero Atlético de Rafaela, que ya quedó libre, recibirá la visita de Almagro de Esperanza, con el objetivo de cerrar esta primera parte del certamen con otra victoria. El encuentro comenzará a las 21:30 en el Lucio Casarín, y se espera un buen marco en virtud de la gran campaña que viene realizando la plantilla que dirige Marcelo Miretti. Por esta misma zona, esta noche desde las 22 se medirán San Lorenzo de Tostado vs. Libertad de Villa Trinidad y mañana lo harán Sportsmen Unidos de Rosario vs. Ceci de Gálvez.En tanto, por la Zona B, el “9” irán en la búsqueda de su primer triunfo cuando reciba en el mismo horario a Temperley de Rosario. También mañana jugarán Centenario de Venado Tuerto vs. Alma Juniors de Esperanza y Racing de San Cristóbal vs. Independiente de Chañar Ladeado.Por la Zona C, donde tendrá inactividad Ben Hur, que no conoce la victoria, se enfrentarán mañana Unión de San Guillermo vs. Atlético Sastre y Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Atenas de Venado Tuerto.Por último, por la Zona D, el martes Puerto San Martín superó como local a Platense de Reconquista 87 a 72 en el inicio de la jornada y este viernes lo harán Colón de San Justo vs. Brown de San Vicente y Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Atlético María Juana.