Ordenación sacerdotal de Néstor Valladares

La diócesis de Rafaela se prepara con alegría para celebrar la ordenación sacerdotal de Néstor Mario Valladares, que tendrá lugar el próximo viernes 21 de diciembre a las 20.30 en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, de la localidad de Tostado, de donde es oriundo. El lema elegido por él es “El Señor, tu Dios, está en medio de ti” (Sofonías 3, 17), que también nos ayuda a entrar en el misterio de la Navidad que se aproxima.Hace algunas semanas, por medio de un video promocionado con motivo de su ordenación nos compartía estas palabras acerca de cómo descubrió el llamado de Dios al sacerdocio:“Fui descubriendo a Dios que se hacía presente en mi vida de una manera muy sencilla, en la catequesis, tanto de Comunión como de Confirmación. Después cuando empecé a participar en los grupos juveniles descubrí la alegría de ser Iglesia, de formar parte del cuerpo de Cristo, de estar en comunidad. Y luego tuve una experiencia muy linda de una misión, en la cual visitamos familias en una zona rural, donde podíamos compartir la fe y la alegría de un Dios que nos sale al encuentro... Tenía una alegría que no podía explicar, lo que vivía en esos días quería que se prolongara durante toda mi vida. Por eso empecé a preguntarle a Dios que quería para mi vida, porque iba descubriendo que de esa manera me iba haciendo feliz, me iba llegando al corazón.”Ya hablando específicamente de su camino de discernimiento y formación, expresaba:“Fui dándome cuenta de que Dios me llamaba a entregarle mi vida en el ministerio sacerdotal. En el seminario pude compartir con otros que fueron llamados a esta misma vocación. También fui profundizando en el conocimiento de Dios mediante el estudio, en el trato con Él en la oración y distintas experiencias pastorales que me ayudaron a ir conociendo y amando más a nuestra diócesis.”Néstor nació en Tostado el 18 de agosto de 1989. Ingresó al seminario en el año 2010 y el pasado 31 de agosto fue ordenado diácono por Mons. Luis Fernández, el obispo diocesano. La celebración eucarística se realizó en la iglesia Catedral “San Rafael” de Rafaela, acompañado por familiares y amigos, ante la presencia del clero y numerosos fieles. Actualmente, se encuentra sirviendo en la Parroquia San Carlos Borromeo, de la ciudad de Sunchales. En esta comunidad acompaña de una manera más cercana a los Jóvenes y a los enfermos a través de la Pastoral de la Salud.