Esperando más refuerzos

Mientras el plantel continúa trabajando fuerte en lo físico en esta segunda semana de pretemporada, la dirigencia de 9 de Julio continúa trabajando en la búsqueda de más incorporaciones con vistas al Torneo Regional Amateur que se iniciará el 27 de enero.Hasta el momento, ha arribado al club una sola cara nueva, la del arquero entrerriano Gustavo Vergara, mientras que durante el fin de semana se produjo la baja de Marcos Valsagna, que disputará el mismo torneo pero en Central Norte de Salta, aceptando el ofrecimiento que le propuso Ezequiel Medrán además de que será compañero del ex Atlético Lucas Quiroz, por el cual el “9” había realizado un sondeo. Se espera que en las próximas horas se concrete el convenio con al Crema, donde podrían llegar algunos jugadores albicelestes que han quedado libre. En este sentido, el lunes se sumó a los entrenamientos el volante Pablo Segovia, pero el martes ya no lo hizo, con lo cual habrá que aguardar si se llega a un acuerdo entre las partes.En tanto, este jueves podría sumarse el delantero rafaelino Lucas Volken, con pasado en el club y surgido de Argentino Quilmes. El jugador ya estuvo hablando con los dirigentes en varias oportunidades y se estaría cerca del acuerdo definitivo, recordando que el Cóndor viene de un largo parate por una seria lesión que sufrió en Altos Hornos Zapla, club del cual proviene.Por último, restaba definirse anoche la situación del defensor Juan Sabia, ex Ben Hur y Ferrocarril del Estado, ya que el experimentado futbolista debía decidir entre continuar jugando -lo haría en 9 de Julio- o si aceptaba una propuesta de Atlético para trabajar con las infantiles.