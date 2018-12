Una mirada al futuro del trabajo

El periodista e investigador Sergio Sinay visitó la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en el marco de la preparación de la Feria de Empleo y Posgrado 2019 para abordar la temática del Empleo 4.0 no sólo desde los cambios que se producirían en el mercado laboral en los próximos años, sino también pensando el trabajo como fuente de sentido y desarrollo personal.El abordaje de la 6ta edición de la Feria de Empleo y Posgrado apunta a exponer y debatir sobre los cambios que experimentará el mercado laboral en los próximos 20 años a partir de los avances tecnológicos. Sinay comenzó su charla intentando pensar y reflexionar sobre qué es el trabajo y de qué manera configura nuestras identidades antes de pasar a indagar en cómo impactará la tecnología en la vida laboral y las relaciones de trabajo y en cómo el hombre y la máquina van a interactuar en el futuro.Para el periodista “el trabajo no es solamente un medio de vida, es un modo de vivir. Porque ingresamos a nuestro trabajo con nuestros valores personales. Entonces el ámbito laboral es parte integral de nuestra vida y es un espacio que construimos a diario”. Y ese modo de vivir “tiene que ver con el sentido del trabajo. El sentido del trabajo es de ofrecerse como una fuente para la búsqueda del sentido de la vida. Cada vida tiene un sentido, que no hay que confundirlo, no hay que inventarlo. Hay un sentido a descubrir. Y varias fuentes en las cuales explorar y llevar adelante esa búsqueda. Una de ellas son las formas en las que vivimos nuestros valores, otra es como construimos nuestros vínculos y una muy importante es el trabajo porque ocupa mucho espacio, desde mental y emocional hasta físico, y mucho tiempo en nuestras vidas”.