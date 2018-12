El Mundial M-20 del 2019 en Santa Fe ya se palpita

En el marco del Mundial de Menores de 20 años que tendrá lugar en nuestro país en junio de 2019, se llevó a cabo en la tarde de ayer una conferencia de prensa en el hipódromo Independencia de Rosario, de la cual participó el vicepresidente de la UAR, Ariel Mammana.

La cita con las futuras estrellas del rugby internacional tendrá lugar entre el 4 y 22 de junio del año próximo y las sedes de los partidos serán la cancha de césped sintético del mencionado Hipódromo y en los clubes CRAI en Santa Fe y Old Resian en Rosario.

En la ocasión se dieron a conocer los lugares de alojamiento y entrenamiento de cada uno de los 12 seleccionados participantes. Los Pumitas se alojará en el Howard Johnson de Funes y entrenarán en el predio que Old Resian posee en el barrio de Fisherton.

Además del vicepresidente de la UAR, estuvieron presentes el presidente de la Unión Rosarina de Rugby, Gonzalo Crespi; el de la Unión Santafesina, Esteban Fainberg; los consejeros de la UAR, Javier Escalante y Jorge Bruzzone; el ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez y el subsecretario de deportes de Rosario Adrián Ghiglione.

"Esta es la puerta de ingreso del rugby mundial al interior del país. Se ganaron este evento porque cada vez que les tocó hicieron un trabajo ejemplar. La Unión Argentina está muy orgullosa de que se haga aquí. De acá salieron grandes jugadores y dirigentes. Además aquí nos encontramos con un gobierno que apoya y entiende la importancia de este deporte en la formación de las personas", manifestó Mammana.

Mientras que el presidente de la USR, Fainberg, remarcó el "agradecimiento a todos los clubes por cumplir con el compromiso que nos da la Unión Argentina de Rugby. Los santafesinos le vamos a aportar la calidad y la calidez para que este sea un evento extraordinario."

A su turno, Jorge Álvarez, apuntó: "Este es uno de los tantos eventos que recibimos en la provincia. Solo en 2017 vinieron las Leonas, Los Pumas, los seleccionados de voley masculino y femenino, el mundial juvenil de esa disciplina y el U17 de básquet. En 2018 también habrá muchos destacados entre ellos ésta copa del mundo. Quiero rescatar el compromiso que siempre tenemos de los clubes y las uniones. Nos interesan los legados de estos eventos y en el caso del rugby los valores que no trasmite. Muchos chicos de las escuelas se van a integrar al rugby y aprovecharan esta magnífica cancha pública que tiene la provincia".