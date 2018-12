La referencia al padre

Fernando Muriel no podía de hacer una referencia directa a su padre, Rodolfo. No pudo evitar emocionarse durante ese recuerdo en el que repasó el legado de sus gestiones como intendente de Rafaela durante más de dos décadas.

"Me conocen y saben de dónde vengo. He nacido en una casa donde la política se respiraba día a día. Mi padre ha sido Intendente Municipal muchos años. En 1959, cuanto le tocó asumir ese cargo Rafaela solo contaba con calles de empedrado. Creó la Dirección Municipal de pavimento y durante su gestión se pavimentaron más de 1700 cuadras. Se creó el Instituto Municipal de la Vivienda bajo el sistema de esfuerzo propio y ayuda mutua, convocando para su presidencia a un gran rafaelino don Armando Williner, también creó el Liceo Municipal Miguel Flores, del Fondo Editorial Municipal, gestionó con las fuerzas vivas de la ciudad la construcción del acueducto Esperanza-Rafaela, y también fue el gestor de la red cloacal y de gas natural, como así también tomo la histórica decisión de construir el palacio municipal en su actual ubicación. Es y será mi inspiración. Pero es hora de mirar el presente y el futuro. Y esto lo constituye Rafaela Puede Más", dijo Fernando antes de que estallen los aplausos.