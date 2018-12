El FMI transfiere más plata para la Argentina

BUENOS AIRES, 20 (NA).- El Fondo Monetario Internacional aprobó ayer la segunda revisión del acuerdo stand by con la Argentina y autorizó un tercer desembolso por US$ 7.600 millones, el cual forma parte del auxilio global otorgado al país, al tiempo que evaluó que "está dando resultados" la política económica y monetaria del Gobierno de Mauricio Macri.

"El directorio ejecutivo del FMI concluyó el día de hoy la segunda revisión de la evolución económica de Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By a 36 meses aprobado el 20 de junio de 2018", indicó el organismo en un comunicado emitido desde la sede de Washington.

Si bien realizó elogios, el Fondo formuló advertencias vinculadas con la caída de la economía y el malhumor de los mercados internacionales contra la Argentina.

Este desembolso es el tercero del año que concreta el Fondo -el primero en junio y el segundo en octubre- por lo ya entregó US$ 28.090 millones de un volumen total superior a los US$56 mil millones.

La reunión del board de este miércoles en Washington estuvo liderada por David Lipton, subdirector gerente del Fondo, porque Christine Lagarde, la directora, está actualmente de gira por África.

El organismo estableció una serie de condiciones para conceder esta ayuda extraordinaria, que abarcan fuertes medidas para recortar el déficit fiscal y estrictas medidas monetarias, principalmente la no intervención del Banco Central en el mercado.

Según el Fondo: "Hay primeros indicios que el programa de reforma económica rediseñado de las autoridades argentinas, incluyendo el nuevo marco de política monetaria, está dando resultados", afirmó Lipton.

Señaló que el peso se está estabilizando y que aunque la inflación sigue siendo alta, se espera que los precios comiencen a ceder.

No obstante, advirtió que "la economía argentina todavía se está contrayendo y sigue siendo vulnerable a los cambios en la confianza de los mercados".

"El mantenimiento del compromiso de un crecimiento cero de la base monetaria y una fluctuación determinada por el mercado van a fortalecer aún más la credibilidad del marco de la política monetaria", afirmó el funcionario del Fondo.

En el comunicado, estimó que la actividad económica podría comenzar a "recuperarse en el segundo trimestre de 2019" y, por otra parte, destacó que "la aprobación del presupuesto para 2019 con un amplio apoyo político ha ayudado a consolidar confianza en el plan de reforma económica y la continuidad de las políticas de las autoridades".

"La disciplina fiscal creó espacio para el pago único otorgado para proteger a los más vulnerables del peso del ajuste", aseveró el funcionario.

Asimismo, sostuvo que "en el futuro, será fundamental continuar salvaguardando los objetivos fiscales frente a los desafíos de implementación y la recolección de ingresos más débil de lo esperado".

"Mantener el gasto social debe seguir siendo una prioridad clave. Es necesario seguir avanzando para mejorar el marco fiscal a medio plazo y la gestión de la deuda", agregó.

Por otra parte, sugirió que "sería importante continuar eliminando las distorsiones en el sistema tributario, mejorando las regulaciones del mercado laboral, colocando el sistema de jubilaciones en una base financiera sostenible y fortaleciendo la gobernabilidad".

"Continuar la firme implementación del plan de estabilización será esencial para tranquilizar a los inversionistas nacionales e internacionales, consolidar el retorno de Argentina a la estabilidad macroeconómica y mejorar de manera duradera los estándares de vida de todos los argentinos", consideró Lipton.