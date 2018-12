Superávit de la balanza comercial

BUENOS AIRES, 20 (NA).- Por un derrumbe en importaciones y recuperación de exportaciones, la balanza comercial arrojó en noviembre un superávit de US$ 979 millones, tercer mes seguido positivo, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En noviembre del año pasado, el saldo comercial de la Argentina había registrado un déficit de US$ 1.494 millones, según las cifras oficiales.Entre enero y noviembre, la balanza acumuló un saldo negativo de US$ 5.195 millones, tras verificarse exportaciones por 56.333 millones y 61.528 millones en importaciones. Por efecto de la devaluación, las compras al exterior comenzaron a caer en forma considerable y posibilitaron esta reacción que mejoró el resultado de los últimos tres meses, en los que acumuló un saldo favorable de más de US$ 1.500 millones.En noviembre, las exportaciones alcanzaron 5.344 millones de dólares y las importaciones 4.365 millones de dólares, señaló el organismo. Las exportaciones en ese mes aumentaron 14,5% (US$ 676 millones) respecto de noviembre de 2017, con una recuperación en los precios del 1,2% y en las cantidades del 13,1%.Según el INDEC, las ventas al exterior de productos primarios aumentaron de manera interanual 30,6%, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA), 2,6% y las industriales (MOI), 8,9%.