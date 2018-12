Vigo: entre un balance y anuncios de la Fiscalía

A partir de las 8.30 de la mañana de ayer, el fiscal regional de Rafaela, Dr. Diego Vigo, dialogó con la prensa local en el marco de un desayuno de trabajo en la sede del MPA local, Necochea 443; donde abordó distintos temas a modo de balance del año que ahora termina y anuncios para 2019.



SEGURIDAD EN LAS

AUDIENCIAS PUBLICAS

Sobre el motivo de la convocatoria, Vigo afirmó que, “la Fiscalía Regional quiso hacer un balance de la comunicación institucional con los medios, atravesado por la lógica del cuidado a las víctimas”.

Avanzando en el diálogo el Fiscal fue preguntado elípticamente sobre lo ocurrido con la sonada agresión al fiscal Guillermo Loyola y sobre si “la prioridad hoy pasa por recuperar seguridad o por darle más seguridad a las audiencias públicas”, a lo que Vigo contestó: “es un tema que no es ajeno a las partes y por haber estado involucrado directamente como víctima uno de los fiscales, yo como fiscal regional no puedo desoír ni desatender esta situación. Es una problemática común a las partes y una responsabilidad directa del organismo que debe encargarse de la seguridad”, apuntó.

En la misma línea el fiscal dijo que, “Yo decía la semana pasada que el sistema acusatorio vino a publicitar, a legitimar el sistema penal, y si en las salas de audiencias lejos de racionalizar los conflictos, estos se potencian, estamos mal posicionados”.



INTERVENCION EN EL

PROCESO DE MENORES

Respecto de recursos e infraestructura para la Fiscalía local, y si se seguirá insistiendo con aumentar los mismos, dijo Vigo: "en la tarea de la planificación de la incumbencia de la Fiscalía tenemos que evaluar que el año que viene probablemente intervengamos en el proceso de menores [de edad], en el proceso del Código de Convivencia, y eso implica mayores incumbencias, mayores tareas para los fiscales y para los recursos humanos, y en definitiva más metros cuadrados para dar respuesta a la sociedad. Es un planteo que le vengo haciendo al fiscal General [Jorge Baclini] y estamos traccionando para obtener mayores recursos, tanto humanos como materiales”.



ORGANISMO DE

INVESTIGACIONES

Refiriéndose al flamante Organismo de Investigaciones y como éste desembarcará en esta Circunscripción Judicial a la cual pertenece la Fiscalía Regional V, Vigo sostuvo que, “el fiscal general Jorge Baclini tomó la determinación de que en la Fiscalía Regional Nº 5, el Organismo de Investigaciones comience a funcionar; estamos en la etapa del concurso para el director regional. Esto aún no es una realidad, y tampoco el personal que va a integrar el Organismo de Investigaciones, pero entendemos que puede haber novedades en el 2019. Creo que eso va a ser un adelanto para profundizar las investigaciones estrátegicas”.

Sobre esto último el Fiscal dijo que, “la lógica de investigación en la que un imputado usualmente no confiesa el delito, las pruebas se obtienen con otras fuentes, y hoy en día la tecnología es fundamental para esclarecer hechos”, afirmó.



ROBO DE MOTOS

Y EN PROPIEDADES

En el transcurso del encuentro y consultado Diego Vigo sobre los robos de motos y en propiedades, el fiscal regional respondió que, “esta es una de las preocupaciones. Son dos fenómenos que se han tomado medidas en ese sentido desde la Fiscalía, es un proyecto de trabajo a mediano y largo plazo como fenómeno delictivo, pero obviamente para la respuesta a las víctimas la decisión es que en lo inmediato se de la mejor respuesta posible”.

“Cuando yo haga el informe de Gestión -prosiguió- en abril de 2019 voy a hacer la evaluación de cómo avanzamos en este fenómeno y obviamente en los procesos de trabajo cuando se detectan problemas, si hay que realizar cambios se realizarán, y pretendemos siempre asumir de la forma más estratégica la investigación de determinados fenómenos, con la limitación de recursos con que podemos asumir estas investigaciones. Los fiscales investigan con agencias policiales, con la mayor o menor tecnología con que cuenten, y con la carencia de recursos que también tienen las fuerzas policiales en Rafaela”, concluyó.