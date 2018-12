Insólito: un cabo denunció a comisario por acoso sexual

Un cabo de la Policía de Santiago del Estero denunció haber sido acosado sexualmente por su comisario y, además, dijo que sufrió hostigamientos. "Me tocó e insistía con hacerme sexo oral", manifestó el uniformado.

El comisario denunciado estaba a cargo de la División Conflictos de Tierra, y el efectivo que lo acusa dijo en su denuncia que "la situación más extrema fue cuando el comisario me tocó mis partes íntimas, y me propuso sexo oral", de acuerdo a El Liberal.

Según lo publicado por el colega santiagueño, el cabo de Policía destacó "no pude aguantar más, y tuve que recurrir a la Justicia".

Por otro lado, reveló que fue sancionado y perseguido, e incluso señaló que "buscaba mis falencias, aducía que me mandó un mensaje de texto que nunca me llegó, donde tenía que ir a buscarlo a su casa para llevarlo a trabajar, y por eso me sancionó otros tres días más".

INTIMIDACION

En la denuncia, además, agregó que el comisario lo intimidaba y lo manipulaba diciéndole que lo iba a hacer perder su trabajo.

DISPONIBILIDAD

Por su parte, la Central de Policía de Santiago del Estero informó que el comisario fue pasado a disponibilidad.

INSINUACIONES Y ACOSO

Si bien se reservó el nombre del cabo para preservar su identidad, su abogado, Pablo Anahuete, confirmó que "hace meses que venía soportando las insinuaciones sexuales y acosos. Esto es un caso de abuso, porque mi cliente sufrió tocamientos".