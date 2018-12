"Motochorros" arrastraron a maestra sobre el asfalto

Policiales 19 de diciembre de 2018 Por Redacción

"Si no hubiera tenido el casco puesto no sé si la cuento. Menos mal que no iba con mi hija", aseguró Patricia Maldonado, después de sufrir un violento robo en la ciudad de La Rioja. Como consecuencia del hecho delictivo, la maestra terminó con diversas heridas y quemaduras en casi todo el cuerpo. Mirá un video.