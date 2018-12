Fuerte expectativa por el resultado de la extraordinaria del Concejo

Hoy, el Concejo Municipal tratará en una sesión extraordinaria el primer proyecto de ordenanza presentado a través de una iniciativa popular. Y no será cualquier tema: será una discusión local que divida en Rafaela de la misma forma que lo hizo en la Nación durante casi medio año, entre los pañuelos azules y los verdes.

En mayo pasado, el grupo de Rafaelinos por la Vida comenzó a juntar firma (sin que estuviera aprobada la iniciativa popular) para presentar este proyecto de ordenanza para la "protección integral de la mujer embarazada y los niños por nacer". Luego de aprobada la "incitativa popular", se presentaron las firmas (deben recolectarse el 5% del Padrón Electoral), las que fueron corroboradas (no la totalidad, sino una muestra representativa): se los llamó y se dejó constancia -con la presencia de dos concejales como mínimo y del Secretario del Concejo- de que las mismas eran reales y se anexó al expediente.

De acuerdo a la normativa de iniciativa popular, debía tratarse -llevarse al recinto directamente, sin trabajo en comisión- luego de 90 días de presentado el proyecto. Este plazo ya fue superado, de allí la idea de hacer una extraordinaria y sacarlo de la agenda legislativa cotidiana. Tal como se adelantara la semana pasada en estas páginas.

La Asamblea Feminista de Rafaela marcó -el lunes pasado- su claro rechazo al proyecto. Y anticipó que realizará una movilización previo a la sesión (con el apoyo de unas 30 instituciones, entre las que se cuentan la diputada provincial Silvia Augsburger, Gabriela Sosa -Subsecretaria de Políticas de Género de la Provincia de Santa Fe-; Diputada Nacional del ParlaSur María Cecilia Merchán y partidos políticos varios) desde las 19, para luego participar de la sesión. Algo similar se propuso (desde las redes sociales) desde "Rafaelinos por la Vida".

Previo a esta movilización, hoy, a las 10, los concejales tendrán un encuentro con la Asamblea Feminista. La intención es poder lograr consenso. Anoche, esto parecía imposible.

Raúl "Lalo" Bonino, Presidente del Concejo Municipal, comentó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) que el día lunes hubo una reunión "informal" con algunos representantes de Rafaelinos por la Vida para analizar la parte técnica del proyecto. Se le introdujeron cambios al proyecto original. De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION. se eliminaron aquellos puntos en donde se hacía referencia a normativas nacionales, dado que un Concejo Municipal no puede regular sobre leyes nacionales, dado que no es su competencia. Del texto presentado se eliminarían (probablemente, durante la misma sesión) los artículos 4º (vida desde la concepción), 5º (se consideraba "agraviante, lesivo y discriminatorio que se califique a los niños por nacer como 'deseados' o 'no deseados'") y 8º (decía "las prácticas abortivas, al afectar la salud de la madre, constituyen una forma de violencia contra la misma") y se modificarían el 2º (que contenía, originalmente, que una mujer violada y embarazada se la consideraba "vulnerable", motivo por el cual, no podría abortar, pese al artículo 86º del Código Penal vigente) y el 10º (consideraba que el aborto es incompatible con el referido sistema y que no constituye una solución para la mujer). "Tratamos de eliminar todo lo podía generar cualquier tipo de interpretación -de un lado y del otro- y se lo dejó lo más 'limpio' posible", dijo Bonino.

También adelantó que, durante la sesión, estarán presentes tres representantes de Rafaelinos por la Vida: dos técnicos y uno más "político". Al igual que en las extraordinarias en donde el Jefe de Gabinete, podrán exponer y ser interpelados por los concejales.

Por otra parte, Bonino dijo que esto no implicaría modificaciones presupuestarias para el 2019. Lo cual es curioso, porque crear una nueva oficina implicaría poner personal, equipamiento, generar planes, etc.

Bárbara Strauss, de la Asamblea Feminista, insisten en que el proyecto de ordenanza es "inconstitucional". "Esto está legislado por el Código Civil argentino desde 1921, es un bochorno", dijo y agregó: "el poder religioso presiona al poder político a través de sus fieles como cifras electorales. ¿En base a qué datos estadísticos se hace eso? Está claro que quieren marcarle la cancha al sector político". Incluso, no descartó la posibilidad de que el colectivo recurra a la Justicia.



¿VOTACION PAREJA?

Como en toda votación polémica, se hace un "poroteo": se cuentan quienes pueden estar de un lado y del otro. Lisandro Mársico adelantó su voto positivo, al igual que Hugo Menossi, con los cambios. Viotti, Pascual y Visintini le dijeron a LA OPINION que aguardarían al encuentro de esta mañana con la Asamblea Feminista. El resto, eligió el silencio. Pero, en principio, podría ser pareja.

Se aprueba con 5 votos. Bonino solo votaría si, durante la sesión, hace uso de la palabra. Si no lo hace, los 9 del llano, definirían "solos". En el caso de un empate, el voto de Bonino vale doble, por ser el Presidente. "No lo tengo definido todavía", dijo a Galena.