Rechazan la emergencia por adicciones en Rafaela

En la mañana de ayer, los concejales tuvieron la segunda reunión con entidades que intervienen en la Red Local de Prevención de Adicciones (RELPA). Participaron Alcohólicos Anónimos, ALANON, el Hijo Pródigo de Nazareth, DIAT, representantes de los Centros Primarios de Atención de Salud y la Pastoral de Adicciones.Entre las declaraciones que le dijeron a los concejales hubo algunas muy fuertes. Por ejemplo, que hubo consumos de paco y de crack en Rafaela. "Esto ya está acá", aseguraron. Una de las deficiencias es la necesidad de tener datos certeros, para poder crear estadísticas y poder formar políticas acordes a lo mismo. El último se realizó en 2012. También que no era necesaria la declaración de la emergencia, dado que las instituciones ya están trabajando en la problemática. Ese es uno de los puntos principales del proyecto de ordenanza presentado por el bloque de Cambiemos y del Frente Progresista Cívico y Social. En el mismo también propone crear una Dirección Municipal de Prevención y Tratamiento de las Adicciones. Tampoco estuvieron de acuerdo con esto, aunque sí que se sume el Ejecutivo -a través del área de Salud- a la RELPA. Es más: podrían presentar un proyecto propio.Paula Leonardi, de la Asociación Civil "Vistiéndonos de Sol", comentó a la prensa que "venimos trabajando juntos. Es una problemática muy compleja. Cada institución trabaja en áreas diferentes, por eso nos hemos aprendido a complementar, a asistirnos y encontrar un punto en común. Eso no es menor"."Le vinimos a plantear a los concejales de que se reconozca el trabajo hecho por esta red porque no es fácil lograr lo que hemos logrado y lo que hicieron las instituciones en materia de prevención y de asistencia. Ver si podemos armar algo en Rafaela, diferente a lo que se ve: un trabajo horizontal, en donde todos estemos sentados en una mesa, acordando proyectos, planes, etc", agregó."Hay un acuerdo de todos en potenciar lo hecho hasta ahora y fortalecer el trabajo en conjunto. Quizás se sumen personas para este trabajo y probablemente en 2019 todos nos encontremos en la redacción de un proyecto que tenga desde el inicio, el acuerdo de todas las partes", concluyó."Estamos acostumbrados a que, a veces, cuando hay una temática que está de moda, creamos una Dirección o destinamos partidas presupuestarias y se planifican acciones que no van al meollo de la cuestión. Es una problemática demasiado compleja como para que pueda ser solucionada con algunas acciones aisladas. Se necesita que haya un entramado que aborde la temática desde todos los ángulos. Vamos a tener éxito cuando estemos trabajando juntos y de manera sostenida en el tiempo".