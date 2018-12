La familia Ré preocupada por el accionar de la justicia

Elisa, hija del Juan Carlos Ré, el comerciante baleado en el barrio San José de nuestra ciudad en el pasado mes de agosto, se mostró disgustada y triste por el pedido de una audiencia pública por el caso de su papá.

La misma será este 20 de diciembre a las 10 hs., donde el acusado, Facundo C. (17), apeló junto a su abogado, para que se le modifique la medida socioeducativa que le impusieron de esperar sentencia en la cárcel de Las Flores, y esperarla en el Ceprome.

"Van a pedir esperar la sentencia definitiva en esta ciudad porque todavía no se lo puede condenar hasta que no sea mayor de edad. El ahora está en la cárcel de Las Flores, apeló a la medida socioeducativa para estar en esta ciudad", dijo Eli en La Mañana de Radio ADN, por FM 97.9.

Y sostuvo que "más allá de eso, lo que uno ve es que no hay tantas medidas de seguridad en este Instituto para que él espere ahí la sentencia. Lo que hizo Facundo no es un delito menor, no es un hurto, fue un asesinato a sangre fría, y uno tiene miedo de que se escape u otra cosa... No hay relación entre el ilícito y las condiciones de que va a tener en la ciudad esperando cumplir 18 años", expresó.

"Nosotros no tenemos abogados porque no podemos ser querellantes en la causa de mi papá, ya que es un menor. Estamos en manos de la Fiscalía. Pero a la vez no sabemos quién es el Fiscal, porque no nos informado nada y no tenemos ningún tipo de contacto", y añadió que "hasta que no apelaron nosotros estábamos conformes, obviamente que cumpla su mayoría de edad para ver qué sentencia le iban a dar. Que quieran trasladarlo no nos parece justo".

La familia Ré ya está anoticiada de una citación que llegará por estas horas sobre esta audiencia que se llevará a cabo. La presencia de algún integrante de la familia es optativa. "Acá nadie habla mal del Ceprome, ni mucho menos, pero creo que la acusación es mucho más graves para que espere en un lugar así, con demasiada posibilidades", concluyó la hija de Juan Carlos.