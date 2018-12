Hoy, reunión y despacho para la Tributaria 2019

Los tiempos se agotan. Hoy será la última reunión con el Ejecutivo y los concejales deberán apurar el despacho para que la Tributaria 2019 pueda ser incluida dentro del orden del día para la sesión ordinaria del jueves, que será la última salida del año para el Concejo Municipal. El escenario para votar cuáles serán los derechos, sisas, contribuciones, etc que deberán pagar los rafaelinos durante el próximo año será uno de los más lindos que tiene la ciudad: la Sociedad Italiana.Hoy a las 8 los ediles se reunirán con Horacio Moscardo, director de Finanzas del Municipio. Allí se terminarán de pulir cuestiones puntuales sobre las que restan certezas.A diferencias de otros años, en esta oportunidad, no habrá grandes discusiones: casi con seguridad, la Tasa General de Inmuebles aumentará el 33,5% que dio la fórmula polinómica. Este incremento será revisado a mediados del año que viene, ya con los datos de la inflación de entre noviembre y diciembre. El primer dato (la suba de precios) no fue alentador. A esto hay que sumarle que la cláusula gatillo le mete presión a la TGI. Habrá que estar atentos a la pauta salarial. Pero, seguramente, hasta febrero (quizás, con alguna resolución temprano para evitar sobreponer esta paritaria con el cierre de listas, previsto para el 22) no se sepa con certeza.Lo cierto es que la fórmula surgió hace un año para traer certezas y no discusiones. Hay un principio sobre que esto sea así. Quizás haya alguna discusión sobre la base de donde aplicarlo: si sobre el 8,5% que realmente se le cobró a la gente o sobre el 13,17% original (sin el congelamiento de los sueldos políticos).Hace algunos días, el Presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino comentó que "hay algunos puntos que van a tener algunas recomendaciones específicas, sobre todo, con aquellas presentadas por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Hay dos puntos en particular: uno, sobre las concesionarias de autos y el segundo, sobre la alícuota a cobrarle a los supermercados. Pero no habría mayores diferencias que estas.PRESUPUESTO, LA OTRA SEMANAEl agitado fin de año del Concejo no termina allí: en la última sesión del año se trataría el Presupuesto 2019. Sin modificaciones sustanciales en el ingreso de tributos, no habría necesidad de grandes reformas. A excepción de que la mayoría de Cambiemos disponga algo en particular. Por lo pronto, la discusión está demorada y quedará para que se dé entre la Navidad y el Año Nuevo.