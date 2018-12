El regalo que buscas

El libro “Carlos Corotto” editado por Ediciones Ahrus de Arte Argentino, es en sí mismo un precioso cofre que guarda arte con una amorosa, prolija y respetuosa dedicación. Se realizó en homenaje al pintor Carlos Corotto, y en comunión con el estilo del artista. El prólogo que abre la edición, los comentarios de los entendidos, la selección de las fotografías de las obras, y de momentos vividos con el artista, demuestran un exquisito cuidado que deleita y me permito afirmar emociona leer y repasar una y otra vez. La figura tan joven de Corotto asoma a menudo y ofrece una presencia que quienes compartieron con él charlas, entrevistas, exposiciones, y su cálida amistad, deben sin duda extrañarlo, desde su repentina y trágica partida en 1979.

Quizás mucha gente conozca este libro y lo tenga. Hoy la propuesta es para quienes sienten una especial inclinación por la pintura, el placentero ejercicio de producirla, y también el de observarla. “Carlos Corotto” el libro, es un acercamiento a la obra y la personalidad sensible de un artista argentino que trasmite a través de sus pinceles la sensación de hacer poesía. Una poética sincera, delicada, honesta: “Pienso que debo hacer algo así como retratarme y… bueno, no sé de charlas dirigidas. Sé cómo pinto. Salgo al paisaje –que prefiero recogido y entrañable. Él, en la sucesión del tiempo que lo viva, me preña y sobre el pucho nace mi deseo de traducir ese sentir a la pintura…” escrito de puño y letra por Corotto.

Esta propuesta de regalo, implica además una colaboración con una labor complicada aquí en nuestra ciudad, que se relaciona con el rescate de los perros y los gatos abandonados irresponsablemente por quienes los tuvieron como mascotas.

Estos tomos dedicados a Carlos Corotto están disponibles en Perfumería Oliveras, quien desee adquirir uno, puede obtenerlo con una contribución módica, teniendo presente que lo recaudado se destina a ayudar en la problemática perros en la calle.

Por lo tanto, este libro puede ser ese regalo que alguno de ustedes estaba buscando esta Navidad. Y cumple con un doble propósito, ayudar en una tarea comunitaria, y acercar a la sensibilidad de un amigo la reproducción de pinturas bellas, y la personalidad de su creador, una experiencia emocionante, me atrevo a asegurar. Feliz Navidad.